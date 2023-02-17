將藍隧道｜將軍澳隧道仍超負荷　田北辰問：$150億分流300架次？

將藍隧道及跨灣連接路通車逾兩個月，運輸及物流局指通車首個月成功分流將軍澳隧道約22%至28%車流，但低於原預計的三、四成車流。在今日（17日）立法會交通事務委員會，實政圓桌議員田北辰指目前將軍澳隧道早上繁忙時間每小時車流只減少300架次至2,700架次：「（耗資）150億只分走300架車？理想與現實總有少少出入，不過呢個似乎唔係少少喎。」



另有議員關注將軍澳137區發展項目入伙後，兩條隧道或未能承擔額外流量；運輸署回應指已分流作用在預期之內，也預流容量配合將軍澳137區發展，當6號幹線全部落成後，將藍隧道需求會大增。



▼12月11日 將藍隧道及將軍澳跨灣大橋正式通車▼



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田北辰指，將藍隧道及相關工程耗資達150億元，按花費應期望可分流一半將軍澳隧道車流、即每小時約1,500架次，即使未能達到一半，分流1,000架次仍能接受。

不過，他指根據運輸署數字，目前將軍澳隧道早上繁忙時間每小時車流由3,000多架次減至逾2,700架次，仍超出2,600架次設計量，質疑其分流成效：「150億但只分走300架車？理想與現實總有少少出入，不過呢個似乎唔係少少喎。」

立法會交通事務委員會討論將藍隧道通車後情況，圖為田北辰。（夏家朗攝）

民建聯立法會議員顏汶羽則認為，運輸署相關數據存在誤導成份，因車龍縮短、行車速度增快，不單單因將藍隧道通車，更是因將軍澳隧道免收費後不須再停車繳費等因素，認為數字未能反映將藍隧道分流成效。他又指目前將藍隧道出茶果嶺道仍有不少車輛排隊等石油汽站入汽，造成擠塞，冀當局可盡快T2主幹路及茶果嶺隧道可盡快落成。

運輸署助理署長（運輸項目）佘天翔回應指，將藍隧道初期分流情況屬預期之內，會留意整體交通需要，已預留容量予未來發展，特別在將軍澳137區落成入伙後，預料將藍隧道需求大增，再加上6號幹線於2026年全線通車後的需求。

他又說，較難精準分析分流作用，但認為不須停車繳費後，整體行車時間其實相若，至於T2主幹路及茶果嶺隧道工程有其工程問題，相關工程部門正盡最大能力，滿足在2026年落成的目標。

運輸及物流局副秘書長麥震宇則稱，將藍隧道通車後已密切留意藍田、茶果嶺道交通狀況，形容目前容車量現暢順，足以應付通車情況，並強調當局已加強宣傳、打擊違泊情況，也做了道路改善工程，例如在偉業街偉發道設專屬車線轉入觀塘繞道等，並調節相關燈號。

▼12月12日早上8時 將軍澳隧道出九龍無車龍▼

