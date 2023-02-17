港人拒生育　總和生育率30年跌4成創新低　落後日韓星台

人口老化是本港其中一個嚴重問題。政府統計處今日（17日）出版新一份《香港統計月刊》，揭示本港的生育率過去30年大致呈現下跌趨勢，由1991年的每千名女性，便有1,281名活產嬰兒，下跌至2021年的772名，跌幅近40%，失守800名大關，創30年新低，而總和出生率更持續低於更替水平。



本港出生率持續下跌，平均一名女性生育不足一名嬰兒。（資料圖片)

新冠病毒影響生育 2021年不足37000嬰兒出生

《香港統計月刊》今日發表文章「1991年至2021年香港生育趨勢」，當中提及政府統計處資料顯示，香港每年的活產嬰兒數目從1991年的68,281名下降至2003年的46,965 名，然後回升至2011年的95,451名，再跌至2019年的52,856名。

粗出生率（即一年內的活產嬰兒數目相對該年年中的人口）從1991年的每千人有12.0 名，下降至 2003年的7.0名，其後一度回升至2011年的13.5名，但又回落至2019 年的7.0名。在2019冠狀病毒病疫情影響下，活產嬰兒數目和粗出生率分別進一步下降至2021年的36,953名和5.0名。統計處指雖然粗出生率是一個簡單及常用的生育指標，但卻極受年齡、性別及其他的人口特徵影響。

處方表示，2003年至2011年回升，主要因港人內地妻子生育政策（單非）及「雙非」（嬰兒父母均無居港權）政策的轉變，在2013年實施零雙非政策後，雙非嬰兒數目下降至低水平，在2021年只有131名。

（政府統計處截圖）

2012年曾反彈至每千名女性生產1285名嬰兒

，揭示總生育率從1991年的每千名女性，便有1,281名活產嬰兒，下降至2003年的901名；其後比率回升至2012年的1,285名，惟升幅再現跌幅，逐漸下降至2019年的1,064名，及後再進一步下降至2021年的772名。

文章指，在整段期間，總和生育率持續低於2,100的更替水平，較鄰近的日本、新加坡、台灣和韓國更低。