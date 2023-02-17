麥美娟到訪新加坡取經　了解社區機構如何整合資源幫助有需要人士

本屆政府要重構社區互助網絡，到訪新加坡的民政及青年事務局局長麥美娟，今日（17日）與新加坡市長委員會主席，了解社區發展理事會如何整合資源、擴大網絡，以及加強與政府部門、企業、社會服務機構和高等院校等的聯繫，幫助有需要人士，連結社區，共建和諧社會。



▼2月17日 民青局局長麥美娟訪問新加坡▼



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向全國青年理事會講解《青年發展藍圖》理念和方針

民青局表示，麥美娟和民政事務總署署長張趙凱渝上午先到訪新加坡文化、社區及青年部和全國青年理事會，與全國青年理事會總裁蔡大衛會晤，就兩地如何推動青年發展事宜交換意見。她向與會者分享特區政府青年發展政策和措施的最新資訊，包括剛公布的《青年發展藍圖》理念和方針，並歡迎新加坡青年到訪香港進行海外交流活動，增進彼此認識。

參觀裕泉民眾俱樂部 了解服務和舉辦活動

一行人下午與新加坡市長委員會主席、西南區市長兼貿工部暨文化、社區及青年部政務部長劉燕玲會面，了解社區發展理事會如何整合資源、擴大網絡，以及加強與政府部門、企業、社會服務機構和高等院校等的聯繫，幫助有需要人士，連結社區，共建和諧社會。

麥美娟和團隊並參觀裕泉民眾俱樂部，視察民眾俱樂部內的設施，了解其提供的服務和舉辦的活動皆以促進社會聯繫為依歸。

局方表示，正在新加坡交流的YDC青年大使今日前往中國銀行新加坡分行和小印度參觀，了解國企在當地的發展和宗教文化特色。麥美娟和青年大使與在新加坡工作的香港青年聚會，分享他們的生活和工作體驗。