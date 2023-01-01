青年發展藍圖｜坊間討論不熱烈　麥美娟「解畫」：內容唔太Juicy

民政及青年事務局早前推出《青年發展藍圖》，惟民間青年討論不見熱烈，局長麥美娟今（31日）在電視節目表示，由於《藍圖》屬於規劃文件，「可能內容唔太Juicy（富話題性），所以討論唔多」，但相信隨更多措施出台後，可望吸引關注。

本港面臨復和挑戰，麥美娟指，與青年溝通需要坦誠，「唔應該迴避問題」，又表明溝通非互相說服，「但起碼互相理解。」她又指青年對政府信任度不足，是不少國家面臨的問題，強調當局已增機制加強彼此聯繫及予青年參與社區事務。



▼12月20日 民青局公布《青年發展藍圖》▼



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《青年發展藍圖》上月出爐，被問到坊間青年討論不熾熱時，麥美娟今日於無綫節目《講清講楚》回應指，《藍圖》屬於規劃文件，勾勒政策未來工作、願景、目標及措施，「可能內容唔太Juicy（富話題性），所以討論唔多。」

她續指，當局近期已推出「青年正向思維活動資助計劃」及「青年歷奇訓練資助計劃」，並接受申請，她相信隨著更多措施推出時，會吸引更多青年關注。麥美娟說，知悉本港青年在不同階段面臨不同挑戰，今次《藍圖》共推出160多項措施，「但唔係就係咁」，會適時檢討及作出更新。

青年「唔知道政府做咗乜，做緊乜」

至於青年對政府信任度不足，麥美娟指，不同國家的青年部長均面臨如何促進與青年有效溝通課題，「佢哋最大係唔知道政府做咗乜，做緊乜」，當局已增新機制加強與青年聯繫，另會透過擴大「青年委員自薦計劃」，名額將由目前60多個，增至不少於180個，以及重組地區青年發展及公民教育委員會，供青年自薦參加，加強青年參與社區事務機會。被問到若有青年表達復和意見或問及大學學生會認受性等問題時，她則指，與青年溝通需要坦誠，「唔應該迴避問題」，又表明溝通非互相說服，「但起碼互相理解，對日後做青年工作好重要。」

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青年住屋問題方面，她強調港府非常重視青年住屋需要，包括由非政府機構覓地興建青年宿舍、資助非政府機構租用酒店和旅館並轉作青年宿舍用途等，《藍圖》推出後亦有非政府機構及商界表明興建意願，相信未來青年宿舍數量將不斷增加。麥美娟又強調，住屋問題非僅青年獨自面對，需從整體房屋策略著手，《施政報告》亦已提出將於未來10年提速提量解決。

18區關愛隊部份地區首階段遴選正接受報名，麥美娟說，有不少團隊表達申請意願，「暫時反應唔錯」，麥美娟提到，歡迎青年參加，申請團體若有青年成員涵蓋其中，評分會較高，但不會獨立預留專隊予青年參與。

對於坊間指關愛隊組成門檻過高，她則指，由於關愛隊會由政府提供資源，涉及公帑及需對受眾負責，故要求較高。當局列明申請團體必須曾舉辦特定類型支持政府或配合政策活動，她則稱主要據此檢視其與政府合作經驗，及統籌及動員力量經驗，亦只需符合其中兩項即可，「比人誤會咗，嘩！好辣，其實唔係。」對於關愛隊排除有刑事案底人士，她則指，歡迎所有市民參與社區服務，但關愛隊受公帑資助，故要求較高，會再視乎荃灣和南區試行經驗。

被問到關愛隊資助額不足，會否令有財力團隊較有利，她則說關愛隊旨在凝聚社會資源，做好三次分配，「如果只係靠政府派，達唔到共同富裕目標」，且因涉及公帑運用，「唔能夠一下子好多」，明言日後會爭取更多資源。