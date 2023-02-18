獲延任兩年感謝政府信任同僚支持　蕭澤頤：警隊絕對有人才接任

原定今年退休的警務處處長蕭澤頤，前日獲政府宣布延任24個月，至2025年4月1日。消息公布後，蕭澤頤今早（18日）首次開腔，表示延任要感謝特區政府的信任，並感謝警務同僚對他的支持，形容現時整個香港由亂到治，由治及興的關鍵階段，很開心可以繼續為市民服務。

至於接班人選，他絕對相信警隊有很多人才，今次安排純粹是為領導層交接，他作為警務處長有跟領導層一直著重內部溝通，及對前線人員的支持。

他又重申，2019年反修例示威拘捕1萬人中，積極檢視當中逾6,000宗案件，務求在本月內公布決定，畢竟案件涉及多人，翻看閉路電視影片等工作也需時。



▼2月14日 警方年結記者會▼



+ 8

蕭澤頤今早在港台節目《星期六問責》表示，獲延任兩年要感謝特區政府的信任，並感謝警務同僚對他的支持，現時整個香港由亂到治，過去警隊經歷了很不同的三年，除了反修例示威事件外，也經歷疫情，警隊上下努力跟政府一起抗疫，整個香港由亂到治，由治及興的關鍵階段，他樂意亦開心可以與警務同僚齊上齊落，為市民服務，保障市民生命和財產安全。

香港處於由亂到治 由治及興的關鍵

至於接班人選，他絕對相信警隊有很多人才，今次安排純粹是為領導層交接。他作為警務處長和每一名警務人員的初心，都是希望維護社會治安、保障市民生命安全，警隊是很大的組織，近三萬人員及輔警，要令人員有效專業工作，就要著重內部溝通，多年來都著重支援前線人員，警務處長及領導團都是會去想和去做的事情。

本月內決定6000宗反修例案件結果

本港2019年爆發反修例示威風波，有超過1萬人被捕，至今有約7,000人的案件仍在調查。蕭澤頤重申，仍在積極檢視逾6,000宗案件，目前調查已在最後階段，務求在本月內公布結果，現仍在看相關案件，因反修例拘捕涉及多人，相當艱巨，連毒品調查科、商業罪案調查科的人員都幫手處理案件，此外翻看閉路電視也需時。

他在商台節目續指，被捕案件中有四成仍在調查，有足夠證據就提交律政司檢控，又稱每宗案件都有不同因素，視乎案作嚴重程度，及至今能掌屋多少證據，如涉及嚴重暴力及傷人，會傾向檢控。

▼2月11日 警察學院舉行結業會操▼



+ 11

反中亂港分子蠢蠢欲動

2020年實施《香港國安法》以來，警隊國安處至今共拘捕236人，當中140人被檢控。蕭澤頤表示，社會整體轉趨穩定，但不能掉以輕心，稱反中亂港分子仍蠢蠢欲動，轉為軟性方式對抗，例如書本、其他媒體上做煽動行為。



他留意到，有反動份子身處外國，在網上發表煽動字句，並且跟外國勢力合作，反恐部門一直有在線上監測，如果有證據會果斷作出拘捕。警方會繼續推行推動「全民反恐，見疑即報」，鼓勵市民舉報。

至於假新聞情況，他指出與反修例事件相比已有改善，當時很多年輕人就受影響而出來抗爭，但間中仍有不實訊息流傳，會要求對方在兩小時內澄清，他贊成透過立法監管，