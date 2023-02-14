國安處拘236人近6成已檢控　蕭澤頤否認濫捕：有人推細路做爛頭卒

《香港國安法》於2020年實施，警隊國安處至今共拘捕236人，140人已被檢控。警務處處長蕭澤頤今日表示，自《國安法》實施及進行執法行動，本港整體回復平靜，但憂慮本地恐佈主義轉趨地下化，警方會續加強情報收集及監測反中亂港分子線上線下活動。

他否認警方以《國安法》作濫捕，促社會思考「黑暴發生時，點解背後咁多人推使攬炒，做違法行為？」蕭澤頤又說，有人以卑劣方法「推細路出嚟做爛頭卒」，相關行為值得大眾關注。



《港區國安法》實施至今已兩年。（資料圖片）

截至最新數字，國安處拘捕共236人，當中140人已被檢控。蕭澤頤表示，維持國安是政府頭等大事，自《香港國安法》實施及作出執法後，本港整體回復平靜，但憂慮本地恐佈主義轉趨地下化，亦有軟對抗，包括線上線下作對抗行為，2021年七一亦曾有孤狼襲擊同袍，「會唔會再發生？不能夠掉以輕心。」

他又指，會繼續收集情報，單靠警方並不足夠，遂警方積極推動「全民反恐，見疑即報」。他指，國安法舉報熱線至今收到40萬條訊息，反恐熱線去年推出至今共收到 1.3萬條訊息，當中包括可跟進及作進一步拘捕案件，其中兩宗涉非法武器及化學品。

他不同意《國安法》打壓人權的說法，並指世界發達國家均有相關法例，「有咩法例處理國安？我相信係有」。

至於警方有否以《國安法》作濫捕時，他則反問，「黑暴發生時，點解背後咁多人推使攬炒，做違法行為？」他又說，有人以卑劣方法「推細路出嚟做爛頭卒」，令不少年輕人入獄，亦對家人造成甚大影響，相關行為值得大眾關注。他又引述一名事後感後悔的被捕青年指，「千祈唔好將衝動放第一位。」