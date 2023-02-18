詐騙案有上升趨勢　蕭澤頤：增加防騙宣傳　與銀行及電訊商合作

警務處長蕭澤頤今日（18日）表示，去年的詐騙案件有上升趨勢，佔全年所有案件4成，當中有7成是網上詐騙案件。他指疫情下市民網購及網上交友活動增加，以及網上投資騙案都令市民容易經電話或網上受騙。

警方會與銀行和電訊商合作，建議銀行發現有戶口有可疑收款就通知警方，警方新設的「防騙視伏器」手機應用程式會記錄曾詐騙的電話及網址，並對收到該電話的市民作出通知。



▼2月14日 警方年結記者會▼



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警務處長蕭澤頤今早先後到港台《星期六問責》和商台《政經星期六》接受訪問，都以大篇幅談本港罪案情況。他稱，去年的詐騙案件有上升趨勢，疫情下市民網購及網上交友活動增加，以及網上投資騙案都令市民容易經電話或網上受騙。



他表示，市民受騙的問題是在於不知道騙徒行騙手法，所以會盡力做宣傳，例如在行車隧道的電台廣播植入廣告，增加電視廣告，以致在戲院播放電影前播宣傳。

堵截詐騙來電 研設短訊發放人登記制度

他指，會與銀行和電訊商合作，建議銀行進行實時監測，如果發現有戶口有可疑收款，而該款項跟受害人的被騙款項相乎，就可通知警方。他亦指會與電訊商合作，如果有相關奇怪電話，「『+852』字頭嗰啲」，就可以在電話上作出通知。

他又稱，正與本地流動電訊商商討，對於來自境外高風險的來電中，加入預警訊息，考慮設立短訊發放人登記制度，方便市民分辨出偽冒短訊。

警方的「防騙視伏器」手機應用程式，記錄曾詐騙的電話及網址，並對收到該電話的市民作出通知，「其實『防騙視伏器』之前有喺網上整咗，但留意嘅人唔多，如果有apps就可以喺用戶手機通知，有可疑電話就彈個通知出嚟」。

蕭澤頤補充，因為不少詐騙案涉及境外騙徒組織，故在搜證時要聯絡海外銀行或機構，令調查過程較慢。他指在早前曾到阿布札比及印度出席國際刑警組織會議，與18個國家的警方合作，有海外騙案就可合作破案，「如果騙徒覺得我哋有『張良計』，佢哋有『過牆梯』，我哋就逐條逐條『過牆梯』拆咗佢」。

東南亞誘騙營案已有36人返港

早前的東南亞誘騙營事件，蕭澤頤稱，當中的46位受害港人，有36人已返港，4人已獲釋但未回港，另外有4人則仍被拘留，但情況安全，可與家人聯絡。

至於三合會罪行，涉及傷人安件增加了12宗，他強調警方關注事件，亦明白市民擔憂，對於大型三合會行動，會在情報搜集、採取積極措施，強調作為警務處長首要行動是打擊三合會。