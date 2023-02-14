去年2.7萬宗騙案升45%　警推「防騙APP」發放騙案消息籲互相提醒

本港去年有27,923宗詐騙案，較2021年上升45%，警方將於明日（15日）推出「Scameter+」手機應用程式，供市民查閱可疑來電及網站的風險，另於本周五（17日）派發30萬份《提紙》宣傳防騙。



警務處處長蕭澤頤今日（14日）出席年結記者會時指出，警方已從多渠道發放防騙訊息，但「當你唔認真去睇，有騙徒打畀你都唔知」，警方會加強宣傳更「入屋」，希望做到「你唔想聽唔想睇，我都要你聽到睇到」，期望精明的市民可以協助宣傳。



警方本周五（17日）派發30萬份《提紙》。（夏家朗攝）

本港去年有27,923宗詐騙案，較2021年19249宗上升45%，損失金額涉48億元，當中逾8,700宗涉及網購騙案，其餘包括網上求職、刷單、投資、網戀、猜猜我是誰等，反詐騙協調中心成功攔截超過13億元騙款。

向市民派發30萬份《提紙》

警方會在明日推出「防騙視伏器」手機應用程式「Scameter+」，程式會提供即時評估，當輸入來電號碼、網址等可查閱可疑程度，亦會用推播最新防騙訊息，及提供電子報案功能警方亦會於本月17日，透過兩份免費報紙，向市民派發30萬份《提紙》，宣傳防騙訊息。

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當你唔認真去睇（防騙訊息），有騙徒打畀你都唔知，但當你知道犯案手法，騙徒一打嚟你就知道 警務處處長蕭澤頤

蕭澤頤表示，警方在過去兩年透過不少渠道作出宣傳，例如電視台、收音機、社交媒體等，警方分析案件發現，受害人受騙原因主要是沒有留意宣傳，即使已在電視劇中講解犯案手法，「當你唔認真去睇，有騙徒打畀你都唔知，但當你知道犯案手法，騙徒一打嚟你就知道」。

「你唔想聽唔想睇，我都要你聽到睇到」

他續稱，為加強宣傳「入屋」，已在17條政府隧道植入廣播，強調任何內地官員不會直接致電港人查案，亦已在電影院播放防騙廣告，「你唔想聽唔想睇，我都要你聽到睇到」，警隊亦與銀行協作留意可疑提款，並與電訊商合作堵截「＋852」字頭的可疑來電。

蕭澤頤又指，不論有多少防騙宣傳，但未必人人留意，「好多騙案，特別係電騙或網戀，當受害人用晒私人積蓄，甚至四圍借錢，家人往往旁觀者清，受害人先如夢初醒。如果大家都知道行騙手法，唔好收埋喺自己度，要幫手宣傳。」

警隊向出席記者會人士派發防騙朱古力，喻意黑白分明。（夏家朗攝）

警方今日向出席記者會人士送贈「情人節朱古力」，蕭澤頤表示，黑白朱古力喻意「黑白分明」，希望市民不要被騙金又騙心，如有懷疑要致電防騙易熱線18222求助。