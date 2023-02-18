港機場與東莞發展海空貨物聯運　設施2025落成　減50%貨運成本

運輸及物流局今日（18日）表示，將在機場建設「海空貨物聯運」系統，在機場內建物流園及禁區內建碼頭，把航空貨物抵港後，以更快方式上船運往內地。預計會令機場物流的營運成本減少50%，貨物處理時間亦可節省約三分之一。



機管局在周四(16日)與東莞市人民政府簽署《合作框架協議》。(運輸及物流局網站圖片)

運輸及物流局局長林世雄今日（18日）撰寫網誌表示，日前機管局與東莞市人民政府簽署《關於「東莞—香港國際機場物流園暨空側海空聯運碼頭」項目的合作框架協議》，落實和促進兩地之間「海空貨物聯運」模式的長遠發展。

聯運系統增加與內地貨運效率

將在機場建設「海空貨物聯運」系統，增加與內地的貨物聯運效率。他解釋「海空貨物聯運」就是將內地的貨物經水路運往香港國際機場，然後用空運模式將貨物運往世界各地。這次與東莞合作的嶄新之處，在於「一站式」航空安檢和清關。

他指，在「海空貨物聯運」模式下，內地出口貨物可於東莞的「香港國際機場物流園」內預先完成航空安檢、裝箱或打板及收貨，然後以符合香港空運貨物保安的方式，在嚴密監管下無縫地運抵香港國際機場管制區內的「空側海空聯運貨運碼頭」（最快只需2.5小時內的船程），毋須重複安檢程序便直接轉運到世界各地。外國的空運貨物亦可套用上述相反路線，經香港進口內地不同省市。

他預計整個「香港國際機場物流園」（位於東莞）和「空側海空聯運貨運碼頭」（位於香港）可於 2025年投入運作。當物流園及新模式全面運作後，預期營運成本可減少約 50%，貨物處理時間亦可節省約三分之一。相關的先導計劃已於2021年年底展開，一直運作暢順。

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香港是貨物來往大灣區最重要航空門戶

他表示，機場在航空貨運方面一直手執牛耳，去年處理約420萬公噸的貨運及航空郵件。以貨物重量計算，香港國際機場處理的貨物佔香港總貨物量約百分之二；按貨值計算，則佔本港進出口貿易額超過四成，為本地經濟帶來重大貢獻。

而東莞更是大灣區內主要的生產基地，有大量的貨物需要出口。香港則是貨物來往大灣區的最重要航空門戶，在疫情前共處理75%來往大灣區的進出口航空貨物。兩者就可合作，令機場發揮大灣區貨運樞紐功能。