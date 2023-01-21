兔年｜港人機場外遊、北上過年離境急升　5日累計達40萬人次

疫情下不少港人三年未回鄉或過年外遊，兔年將至，經各中港管制站回鄉及機場離境度歲的港人急升，在過去五日，經各管制站北上的總計人次，由3.3萬人次急升逾倍至8.1萬人次。五日累計離港北上的港人人次高達28.2萬人次，其中港人經落馬洲支線離境的累計人次約13.3萬人次，屬各管制站最多。機場離境昨日亦是高峰期，達31,647人，累計5日逾11萬人次趁新年假期搭飛機離港外遊，而總離港人次逾40萬，單計昨日已有逾11.3萬人經各口岸出境。



▼1月20日 落馬洲口岸過關情況▼



據入境事務處的臨時數字，過去5日經各個管制站回鄉的港人急升，每日港人出境人次由1月16日的3.3萬人次，急增至昨日（20日）、即年廿九的8.1萬人次。

綜合5日的臨時數字，累計有28.2萬港人人次經各管制站離港，其中港人經落馬洲支線離境的累計人次達13.3萬，屬各管制站最多。其次是深圳灣及港珠澳大橋，累計人次分別達4.7萬及4.3萬人次。

至於港人出境人次在5日間升幅最多的管制站為中國客運碼頭。在1月16日，港人經中國客運碼頭出境只有305人次，至1月19日升破千人次，昨日則達1,430人次，較1月16日的人次升逾4倍半。其次是文錦渡，港人出境人次由1月16日的783人次，升逾4倍至1月20日的3,483人次。

機場離境昨日亦為高峰期，多達31,647人出境，前日亦有28,640人次，累計過去5日有117,548人離開。