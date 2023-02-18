MIRROR｜阿Mo慢慢掌握步伐、血壓和呼吸　父：感到他的勇氣和毅力

MIRROR演唱會意外受傷的舞蹈員李啟言（阿Mo）仍留醫，其父李盛林今（18日）在最新一封代禱信透露，在最近數次外骨骼 (Exoskeleton) 步行雖然都是靠機械控制模式，但在最近一次的最後數步，教授讓阿Mo嘗試自行控制步伐。信中指，外骨骼步行有三個焦點，包括阿Mo的步伐、血壓和呼吸，Mo父稱看到阿Mo開始慢慢的掌握，他們內心感到他的勇氣和毅力。



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代禱信全文：

繼續祈求創造主顯生命大能



*李盛林牧師 // 啟言（阿MO）代禱信 30（20230219）



*（一）感恩*



1. *「超越的決心」*：



感謝神，在新一階段的治療，看到阿MO每一次操練都有超越自己的決心。這是神的同在和神話語的激勵，也是家人、朋友、和來自世界各地朋友代禱的鼓勵。過程雖然艱辛，但當能夠達標的時候，更是看到他臉上掛著滿足的笑容與喜悅。



2. *「感謝團隊、感謝神 」*



再次感謝非常用心的團隊為阿MO設想到位的治療，就像種植的澆灌，也感謝神叫他各身體機能漸漸的生長，這兩者缺一不可。



*（二）禱告* ：祈求憐憫人的主藉醫療團隊精準醫治，並祂使神經復甦。



*「創造主顯生命大能」*：*保羅* 栽種了，*阿波羅* 澆灌了，*唯有神叫他生長* （林前 3:6）*



*家人* 栽種了（選定醫療團隊），*醫護團隊* 澆灌了（各項用心治療），*唯有神叫他生長*（醫治受損機能）。



1. *啟言（Mo）*



a) *「從外力到自力」*



這幾次的外骨骼 (Exoskeleton) 步行都是靠機械控制模式，但在最近一次最後的幾步，教授讓阿MO 嘗試自行控制步伐。請為他除了能用腰部少許平衡動力控制外，上肢也盡快能回復動力，帶動外骨骼更暢順的移動禱告。



b) *「強化治療的配合」*



請為每天的強化關節、肌肉、肋腱、平衡力、觸覺和動力神經、膀胱感覺控制的強化操練，和進食的安全和吸收禱告，這些都盼望能夠更好的配合外骨骼的運用和操練。



c) *「神經剌激 – 上傳下達」*



請為幾種刺激神經的治療能產生上傳下達的果效禱告。除了先前所提到的TMS (Transcranial Magnetic Stimulation) 之外，還有針灸，再加上 BCI （Brain Computer Interface）的刺激，盼能使沉睡的神經復甦過來。



*2. Mo爸媽*



a) *「同一焦點」*



在過去幾次外骨骼步行中，現場只有三個焦點 – 阿MO的步伐、血壓和呼吸。看到他開始慢慢的掌握，我們內心也同時感到他的勇氣和毅力。期盼神繼續成為他的倚靠和動力。



b) *「與傷患者易地而處」*:



這半年多對阿MO的照顧， 體驗到照顧是需要從傷患者的角度去想 - 就是「易地而處」，才能明白他的表達和需要。例如當他說「左」的時候，我們常常從自己的角度看而弄錯了反方向。因此，要放下自己的想法，自己變成傷患者，才能明白照顧到他們。盼無論是家人、醫護或是護理，需要「道成肉身」才能對傷患者有真正的體諒和幫助。

