MIRROR演唱會｜阿MO踏出半年首步行完整條走廊　父：喜悅難以形容

MIRROR演唱會意外中受傷舞蹈員李啟言（阿Mo）仍留醫，家庭發展基金總幹事羅乃萱今晚（11日）轉發阿Mo父親李盛林牧師代禱信，信中透露家人及醫療團隊期待的阿Mo第一步終出現了。



李盛林指，雖然這次是在外骨骼控制模式下踏出的第一步，主要是讓阿Mo習慣下周及往後能自己掌握逐步控制的治療，但他能隨著外骨骼步伐行完了整個走廊，這是在不可能中出現的可能啊。



李盛林形容，當看著阿Mo在整個走廊完成最後一步，眾人眼中都不禁泛著淚光，而此時醫護們把教授早已準備的大燒豬推出來，讓他們一同慶祝阿Mo如同神蹟似的第一步。



▼2022年7月28日紅館MIRROR演唱會受傷舞蹈員李啟言（阿Mo）IG照片▼



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在外骨骼控制模式下踏出第一步 習慣下周及往後的治療

李盛林在代禱信中透露，阿Mo在意外後第一次成功走路，形容這家人及整個醫療團隊都很緊張和期待的第一步終於出現了。雖然這次是在外骨骼的控制模式下踏出的第一步，主要是讓阿Mo習慣下周及往後能自己掌握逐步控制的治療。他也能隨著外骨骼的步伐，行完了整個走廊。

醫護推出大燒豬慶祝阿Mo如同神蹟似的第一步

李盛林形容，當看著阿Mo在整個走廊完成最後一步，眾人眼中都不禁泛著淚光，而此時醫護們把教授早已準備的大燒豬推出來，讓他們一同慶祝阿Mo如同神蹟似的第一步。

信中又提到阿Mo新心願：「我將要重新學走路了。求大能的神強健我的筋腱肌肉，為我開廣濶的路。」

「我將要重新學走路了。求大能的神強健我的筋腱肌肉，為我開廣濶的路。」 受傷舞蹈員李啟言(阿Mo)

▼2022年11月11日 MIRROR演唱會調查報告及拘捕行動▼



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李盛林指，他與太太在事故後之初為了阿Mo該在哪裡治療，跟怎樣的醫療團隊配合曾碰釘子，過程中更是要付出心力與智慧，積極地尋找、衡量和禱告。

事故開始時，該在哪裡治療，跟怎樣的醫療團隊配合，感恩的是碰上很多有心人，其間也有碰釘子。過程中更是要付出心力與智慧，積極地尋找、衡量和禱告。 阿Mo父親李盛林牧師

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李盛林在信中提到，隨著進入下一階段外骨骼治療，請大家繼續為適當及安全的情況下可以拆除尿喉、即將開始的外骨骼治療，以及阿Mo在心志和體能上也需要相應的要求繼續禱告。

Mo父祈願土耳其地震災民得到救助

近日土耳其地震造成大量傷亡，李盛林在信中希望大家為土耳其災民禱告，面對天災人禍的無助，祈願各界有心人對受災難的人有適切到位的救助，使家破人亡的在無奈中仍有力面對和得著鼓勵。

▼2022年7月28日 MIRROR演唱會巨型屏幕跌下▼



代禱信全文：

難以形容的喜悅：啟言的第一步啊！感恩！感動！



李盛林牧師 // 啟言（阿MO）代禱信 29（20230212）



（一）感恩



1. 「醫療團隊」：



感謝劉教授和羅教授帶領的全方位專業醫療團隊（骨科、泌尿外科、物理治療、職業治療、護理、營養、針灸、足療），使啟言在這幾星期內有明顯的進展。他們並定出前面醫療的進度和方向，使他有明確的復康目標。



2. 「跨越29週 」：



感謝神，回望過去29 週好像坐著心靈過山車似的，但啟言能夠從「臥床」，到「輪椅」，到「企板」，到「外骨骼」，這是神的恩典和醫治，也是一眾有心人的禱告和祝福，更是眾醫護和啟言的齊心努力。更重要的，這是神的恩典和醫治。



3. 「半年以來的第一步」:



家人及整個醫療團隊都很緊張和期待的第一步，終於出現了。雖然這次是在外骨骼的控制模式下踏出的第一步，主要是讓啟言習慣下週及往後能自己掌握逐步控制的治療。他也能隨著外骨骼的步伐，行完了整個走廊。感謝神，這是在不可能中出現的可能啊。



4. 「家人及團隊眼泛淚光」:



當看著啟言在整個走廊完成最後一步，眾人眼中都不禁泛著淚光，此時，醫護們把教授早已準備的一隻大燒豬推了出來，讓我們一同慶祝啟言這如同神蹟似的第一步。



（二）禱告 ：祈求憐憫人的主藉醫療團隊精準醫治，並祂能活化神經。



「創造主顯生命大能」：保羅 栽種了，阿波羅 澆灌了，唯有神叫他生長 （林前3:6）*



家人 栽種了（選定醫療團隊），醫護團隊 澆灌了（各項用心治療），唯有神叫他生長（醫治受損機能）。



1. 啟言（Mo）



a) 『啟言（Mo）心願』：



“I am gonna relearn how to walk, may God strengthen up my muscles and open up the pathway for me.” 「我將要重新學走路了。求大能的神強健我的筋腱肌肉，為我開廣濶的路。」



b) 「拆除尿喉」



隨著進入下一階段外骨骼治療，請繼續為適當及安全的情況下可以拆除尿喉禱告。



c) 「外骨骼治療」



請為即將開始的外骨骼治療禱告，盼望神繼續在啟言身上工作，使身體因這接近人體活動的操練，能活化身體各樣功能（筋骨、肌肉、關節、血液循環、呼吸、神經、感覺）。



d) 「心智和體能」



既然在治療上升級了，在心志和體能上也需要相應的要求。請為啟言得力面對繼續禱告，盼能再提升治療的果效。



2. Mo爸媽



a) 「難以形容的喜悅」



面對啟言的第一步，真的激動到喊出來。再想起詩篇27:13-14「我若不信在活人之地得見耶和華神的恩惠，我就早已喪膽了。要等候耶和華神！當壯膽，堅固你的心。我再說，要等候耶和華神」



b) 「對啟言治療有感」



事故開始時，該在哪裡治療，跟怎樣的醫療團隊配合，感恩的是碰上很多有心人，其間也有碰釘子。過程中更是要付出心力與智慧，積極地尋找、衡量和禱告。感謝神給家人的心力、堅持和帶領安排才能成事。



3.「為土耳其地震禱告」



面對天災人禍的無助，祈願各界有心人對受災難的人有適切到位的救助，使家破人亡的在無奈中仍有力面對和得著鼓勵。

