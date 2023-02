MIRROR演唱會｜阿MO踏出半年首步行完整條走廊　父：喜悅難以形容

MIRROR演唱會意外中受傷舞蹈員李啟言(阿Mo)仍留醫,家庭發展基金總幹事羅乃萱今晚(11日)轉發阿Mo父親李盛林牧師代禱信,信中透露家人及醫療團隊期待的阿Mo第一步終出現了。



在外骨骼控制模式下踏出第一步 習慣下周及往後的治療

李盛林在代禱信中透露,阿Mo在意外後第一次成功走路,形容這家人及整個醫療團隊都很緊張和期待的第一步終於出現了。雖然這次是在外骨骼的控制模式下踏出的第一步,主要是讓阿Mo習慣下周及往後能自己掌握逐步控制的治療。他也能隨著外骨骼的步伐,行完了整個走廊。

醫護推出大燒豬慶祝阿Mo如同神蹟似的第一步

李盛林形容,當看著阿Mo在整個走廊完成最後一步,眾人眼中都不禁泛著淚光,而此時醫護們把教授早已準備的大燒豬推出來,讓他們一同慶祝阿Mo如同神蹟似的第一步。

信中又提到阿Mo新心願:「我將要重新學走路了。求大能的神強健我的筋腱肌肉,為我開廣濶的路。」

李盛林指,他與太太在事故後之初為了阿Mo該在哪裡治療,跟怎樣的醫療團隊配合曾碰釘子,過程中更是要付出心力與智慧,積極地尋找、衡量和禱告。

李盛林在信中提到,隨著進入下一階段外骨骼治療,請大家繼續為適當及安全的情況下可以拆除尿喉、即將開始的外骨骼治療,以及阿Mo在心志和體能上也需要相應的要求繼續禱告。

Mo父祈願土耳其地震災民得到救助

近日土耳其地震造成大量傷亡,李盛林在信中希望大家為土耳其災民禱告,面對天災人禍的無助,祈願各界有心人對受災難的人有適切到位的救助,使家破人亡的在無奈中仍有力面對和得著鼓勵。

代禱信全文:

難以形容的喜悅:啟言的第一步啊!感恩!感動!



李盛林牧師 // 啟言(阿MO)代禱信 29(20230212)



(一)感恩



1. 「醫療團隊」:



感謝劉教授和羅教授帶領的全方位專業醫療團隊(骨科、泌尿外科、物理治療、職業治療、護理、營養、針灸、足療),使啟言在這幾星期內有明顯的進展。他們並定出前面醫療的進度和方向,使他有明確的復康目標。



2. 「跨越29週 」:



感謝神,回望過去29 週好像坐著心靈過山車似的,但啟言能夠從「臥床」,到「輪椅」,到「企板」,到「外骨骼」,這是神的恩典和醫治,也是一眾有心人的禱告和祝福,更是眾醫護和啟言的齊心努力。更重要的,這是神的恩典和醫治。



3. 「半年以來的第一步」:



家人及整個醫療團隊都很緊張和期待的第一步,終於出現了。雖然這次是在外骨骼的控制模式下踏出的第一步,主要是讓啟言習慣下週及往後能自己掌握逐步控制的治療。他也能隨著外骨骼的步伐,行完了整個走廊。感謝神,這是在不可能中出現的可能啊。



4. 「家人及團隊眼泛淚光」:



當看著啟言在整個走廊完成最後一步,眾人眼中都不禁泛著淚光,此時,醫護們把教授早已準備的一隻大燒豬推了出來,讓我們一同慶祝啟言這如同神蹟似的第一步。



(二)禱告 :祈求憐憫人的主藉醫療團隊精準醫治,並祂能活化神經。



「創造主顯生命大能」:保羅 栽種了,阿波羅 澆灌了,唯有神叫他生長 (林前3:6)*



家人 栽種了(選定醫療團隊),醫護團隊 澆灌了(各項用心治療),唯有神叫他生長(醫治受損機能)。



1. 啟言(Mo)



a) 『啟言(Mo)心願』:



“I am gonna relearn how to walk, may God strengthen up my muscles and open up the pathway for me.” 「我將要重新學走路了。求大能的神強健我的筋腱肌肉,為我開廣濶的路。」



b) 「拆除尿喉」



隨著進入下一階段外骨骼治療,請繼續為適當及安全的情況下可以拆除尿喉禱告。



c) 「外骨骼治療」



請為即將開始的外骨骼治療禱告,盼望神繼續在啟言身上工作,使身體因這接近人體活動的操練,能活化身體各樣功能(筋骨、肌肉、關節、血液循環、呼吸、神經、感覺)。



d) 「心智和體能」



既然在治療上升級了,在心志和體能上也需要相應的要求。請為啟言得力面對繼續禱告,盼能再提升治療的果效。



2. Mo爸媽



a) 「難以形容的喜悅」



面對啟言的第一步,真的激動到喊出來。再想起詩篇27:13-14「我若不信在活人之地得見耶和華神的恩惠,我就早已喪膽了。要等候耶和華神!當壯膽,堅固你的心。我再說,要等候耶和華神」



b) 「對啟言治療有感」



事故開始時,該在哪裡治療,跟怎樣的醫療團隊配合,感恩的是碰上很多有心人,其間也有碰釘子。過程中更是要付出心力與智慧,積極地尋找、衡量和禱告。感謝神給家人的心力、堅持和帶領安排才能成事。



3.「為土耳其地震禱告」



面對天災人禍的無助,祈願各界有心人對受災難的人有適切到位的救助,使家破人亡的在無奈中仍有力面對和得著鼓勵。