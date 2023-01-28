MIRROR演唱會｜阿Mo首重返住所逗留數小時　下月進入另一治療階段

MIRROR意外中受傷舞蹈員李啟言（阿Mo）仍在醫院留醫，其父親李盛林牧師今日（28日）在代禱信提及，阿Mo上周終於有機會回到他一直想念、闊別半年的居所數小時，各項治療已準備「升級」，阿Mo下月第二周將進入另一治療階段，利用「外骨架」(Exoskeleton)訓練腦部接收和發放行路指令的訊號習慣，並同時強化腳部肌肉。



勞工處昨（27日）表示已向MIRROR紅館演唱會意外的處所佔用人及僱主，即藝能工程有限公司、協興隆舞台工程有限公司和舞館有限公司提出15項檢控。李父在代禱信中表示，盼事件能為各演藝表演者日後在職安和僱員保障上，有更清楚和全面的監督 ，不再被視為「二打六」的角色和待遇。



▼2022年7月28日紅館MIRROR演唱會受傷舞蹈員李啟言（阿Mo）IG照片▼



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阿Mo父親李盛林（左）2022年12月接受港台節目《舊日的足跡》訪問。（港台提供）

▼1月20日 警方向5名涉案人中的2男1女合共控一項「串謀詐騙」▼



▼2022年11月11日 MIRROR演唱會調查報告及拘捕行動▼



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代禱信全文：

繼續尋求憐憫的主 醫治 開廣闊的路

（一）感恩



1. 「治療沒有間斷」：

過去一週雖然是連日的農曆年假期，但感謝各醫護在啟言的治療上用心沒有間斷，仍編排出每天的治療日程，家人衷心感謝。



2. 「各地的祝願鼓勵」：

感謝在農曆新年的前後來自各地，無論是否信徒都是那麼真誠的祝願和鼓勵，啟言和我們都一一收到，深深被感動著。



3. 「半年後能重探居所」：

感謝神，啟言一直想念著濶別半年的居所，終於上週有機會重訪數小時呢。



（二）禱告：祈求憐憫人的主藉醫療團隊精準醫治，並祂能活化神經。



「神從天上垂看世人，要看有明白的沒有，有尋求祂的沒有。」（詩篇 53:2）



1. 啟言（Mo）



a. 「阿MO心願」： “I am gonna relearn how to walk, may God strengthen up my muscles and open up the pathway for me.” 「我將要重新學走路了。求大能的神強健我的筋腱肌肉，為我開廣濶的路。」



b. 「強化神經的信號」



請為藉「針對部位磁場刺激」（Targeted Magnetic Stimulation TMS）使四肢神經能習慣接收訊號禱告。願創造主繼續藉各專門技術的專家及器材，並加上祂的創造能力，使啟言更能一步一步的掌握感覺和活動的能力。



c. 「準備進入外骨架階段」：



請為每天能夠操練肋腱的柔韌和關節的鬆弛，身體的平衡和站立時有穩定的血壓，可以於下月第二週進入另一階段，利用「外骨架」(Exoskeleton)訓練腦部接收和發放行路指令的訊號習慣，並同時強化腳部肌肉的協調禱告 。



d. 「胸肌神經感應」：



血含氧量雖然正常，但胸肌仍未能幫助正常咳嗽。請為胸部肌肉的神經感應得以改善以幫助咳嗽，並抵禦任何外界對肺功能的影響禱告。



2. Mo爸媽



a. 「從愧疚到安心」：

為過去一個多月啟言的治療沒有任何積極的方案而感到有點愧疚。現在新的醫療團隊比較積極進取，並能追趕補回先前失去的時間而感到安心。



b. 「九牛二虎之力」：



望著啟言出盡九牛二虎之力投入各項的治療，準備「升級」（升lev），感到欣慰。但再想到原本這些力應該是放在排舞和教舞的發展上，現在卻是如此… 。內心突然感到苦了這無辜的孩子而心酸，幸好有神話語的安慰。



c. 「協助靈命成長」：



靠著聖經的應許走過了這半年，對啟言、蘇晴和家人的屬靈生命盼有進一步的扎根成長，計劃製作有系統的聖經分享短片以鼓勵家人，求聖靈引導MO爸媽。



3. 「勞工處的調查及檢控」



盼能帶來日後對各演藝表演者在「職安和僱員保障」上有更清楚和全面的 「監督 」，不被視為二打六的角色和待遇。



▼2022年7月28日 MIRROR演唱會巨型屏幕跌下▼

