MIRROR｜阿MO肢體神經受儀器刺激產生反應　父：盼有合理跟進

今日（21日）為年三十晚，MIRROR演唱會意外受重傷舞蹈員李啟言（阿Mo）仍留醫，其父親李盛林牧師今日（21日）在代禱信指，阿Mo初步在儀器的刺激下，肢體的神經初步產生反應，身上幾處的褥瘡腐肉亦已清理好並復原中。



李牧師又提及，雖然當局對於事件的調查已告一段落，但仍希望對啟言和家人漫長及嚴重的創傷能有一個合理的跟進。



▼2022年7月28日紅館MIRROR演唱會受傷舞蹈員李啟言（阿Mo）IG照片▼



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Mo父：希望能協助啟言站立行出第一步

李盛林牧師於代禱信指，新的醫療團隊不單維持並強化身體的機能，更制定一個進取的復康進程，阿Mo幾處的褥瘡腐肉，經醫療團隊專人悉心處理，大致已清理好並復原中。他並指阿Ｍo在儀器的刺激下，阿Mo肢體的神經初步產生反應。

李盛林表示，希望藉着復康器材和技術的幫助，能協助阿Mo站立行出第一步。

阿Mo父親李盛林（左）2022年12月接受港台節目《舊日的足跡》訪問。（港台提供）

警方去年11月11日以涉嫌欺詐及容許物件由高處墮下兩項罪名，拘捕總承辦商藝能工程四名職員，以及承辦商協興隆1名技術員。據了解5人今早到紅磡警署報到，其中3人被落案起訴串謀詐騙，分别為藝能項目經理及技術統籌，他們將獲准保釋外出，下月提堂。



對於聘用阿Mo的公司涉嫌沒有為舞蹈員購買保險及逾期未報工傷，勞工及福利局局長孫玉菡昨日（20日）表示，首階段調查及搜證工作已完成，留意到有僱主和承辦商涉嫌不符法例要求，即將會採取跟進法律行動。

李盛林於信中坦言，對於阿Mo遇到意外仍身同感受，認為調查雖告一段落，但希望對啟言和家人漫長及嚴重的創傷能有一個合理的跟進。

細微到一條毛塵卻成為啟言的困擾，因為他自己不能撥走，旁人也未必看清楚在哪，幫助他清理，他唯有自己忍受下去… 阿Mo父親李盛林牧師

▼1月20日 警方向5名涉案人中的2男1女合共控一項「串謀詐騙」▼



指有其他舞者仍未走出陰霾

李牧師又提及相隔半年，能再一次與舞者重聚，聆聽他們在這段日子的心聲，惟部份仍未走出陰霾。

相隔半年，能再一次與他們重聚，聆聽他們在這段日子的心聲，惟部份仍未走出陰霾。能夠成為他們的鼓勵和同行者，心中有如阿Mo與他們在患難中同行。 阿Mo父親李盛林牧師

▼2022年11月11日 MIRROR演唱會調查報告及拘捕行動▼



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▼2022年7月28日 MIRROR演唱會巨型屏幕跌下▼



代禱信全文：

常常禱告 不可灰心 看到曙光 ……



*李盛林牧師 // 啟言（阿MO）代禱信 26（20230122）*



*（一）感恩*



1. *「與舞者重聚」*：



相隔半年，能再一次與他們重聚，聆聽他們在這段日子的心聲，唯部分仍未走出陰霾。能夠成為他們的鼓勵和同行者，心中有如阿Mo與他們在患難中同行。



2. *「新的醫療團隊」*：



感謝神的預備，一隊有心有力、積極進取的醫療團隊。不單維持並強化身體的機能，更制定一個進取的復康進程。



3. *「清理褥瘡腐肉」*：



感謝神，幾處的褥瘡腐肉，經醫療團隊專人悉心處理，大致已清理好並復原中。



*（二）禱告*：祈求憐憫人的主藉醫療團隊精準醫治，快速康復。



「耶穌設一個比喻是叫人常常禱告，不可灰心。」（路加福音18:1）



1. 「*神經反應*」：



請繼續為積極進取的醫療方案能有進展禱告。初步在儀器的刺激下，肢體的神經初步產生反應。祈願創造人各身體系統的神，繼續活化啟言的神經系統。



2. 「*焦點操練*」：



請就剛開始為各組肌肉和關節的焦點操練，能預備下一階段復康治療禱告。盼藉著復康器材和技術的幫助，能協助啟言站立行出第一步，踏上新里程。



3. 「*抵抗力*」：



請為啟言有足夠的抵抗力抵禦仍然嚴峻的疫情和感冒，並為他胸部呼吸肌肉能活動強化，以至能夠支援咳嗽禱告。



*（三）Mo爸媽*



1. 「*不氣餒的禱告*」：



半年等候期望的歲月，心情起伏，唯靠聖經的應許一一渡過「…要等侯神，堅固你的心，我再說要等候神。」。起碼到現階段看到一個遠景，知道如何進退。也在耶穌提及不可灰心的禱告下，真的看到有曙光。



2. 「*仍身同感受*」：



細微到一條毛塵卻成為啟言的困擾，因為他自己不能撥走，旁人也未必看清楚在哪，幫助他清理，他唯有自己忍受下去…



(四）「*事件調查*」：



調查雖告一段落，盼對啟言和家人漫長及嚴重的創傷能有一個合理的跟進。

