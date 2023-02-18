調查揭近半青年寧可打工拒創業　商會籲提供更多創業資金及支援

疫情肆虐三年，本港營商環境惡化，影響青年創業的決心。浩洋青年商會今（18日）公布「亞洲100青年創業指數」問卷調查結果，發現僅約三成學生決定將來創業，有約一半寧選擇做「打工仔」，其中佔逾一半期望首份工作月入最高兩萬元。



商會建議，政府可為青年提供更多創業資金，與科技公司合作提供支援。亦有其他商會不認同起動資金為最大挑戰，認為青年須投資自身：「否則投資資金再多，都只會浪費。」



調查︰一半受訪學生認為創業需要$20萬

浩洋青年商會在今年1月3日至2月10日，向本港大專院校18至25歲的學生，以實地訪問及網上形式，收集共306份有效問卷。

問卷調查發現，只有33%受訪者將來選擇創業，46%則選擇做「打工仔」，當中有54%期望首份工作月入達1.2萬至2萬元。學生不願創業主要有兩個原因，33%認為最大挑戰為起動資金，達一半預料需要20萬元，另有38%則認為科技及技術為挑戰。

近一半認為人際網絡為最重要營商技巧

俗語有云「識人好過識字」，選擇創業的受訪者中，有45%認為人際網絡是最重要的營商技巧，至於他們認為最有前境生意分別是醫療、元宇宙及老人服務，分別佔23%、21%及15%。

受訪者亦認為，香港的營商環境僅得6.5分（滿分為10分），當中評價最高為6.27分的法治低稅率，其次為6.21分的治安法規，最低是5.44分的不干預政策。

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商會籲政府向青年提供更多創業資金

浩洋青年商會會長馬國健建議，政府可為青年提供更多創業資金，亦可與科技公司合作提供支援。由於法治低稅率及治安法規為最大優勢，他指政府應思考在積極協助，與自由發展間取平衡。

立法會議員何敬康自言，在內地有創業的經驗，認為創業從來不容易。他稱，只要大家有信心，相信青年人在香港的未來，仍然一片光明。

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商會︰投資自己最重要 否則資金再多都只會浪費

香港青年創業家總商會副主席陳慶達，則不認同起動資金為最大挑戰，認為最重要為投資自己，找出定位及強項，「否則投資資金再多，都只會浪費。」他又指，營商環境達6.5分已算不錯，鼓勵青年努力創業。

宏恩基督教學院商學系主任楊慕貞則表示，科技對創業相當重要，善用最新的科技包括大數據、NFT等，留意政府公布的創新科技計劃，鼓勵青年將想法化為行動。