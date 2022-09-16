保良局與順豐香港合支援青年創業　40參與者每人獲5000元運費資助

近年來電商發展蓬勃，疫下本港電商商機更多。保良局與順豐速運（香港）有限公司合作推出「文創上線-青年創業支援計劃」今日（16日）啟動，啟用官方網站為年青創業家上載品牌及產品資訊以吸引客流。計劃將展開為期三星期的「網上市集」競賽，為40名參與者發放5,000元運費資助，另提供約30節電商營銷課程，幫助青年創業者裝備自己。



保良局與順豐速運合作推出「文創上線-青年創業支援計劃」今日（16日），將為40名參與者發放5000元運費資助，另提供約30節電商營銷課程，幫助青年創業者裝備自己。(劉夢婷攝)

該計劃為期一年，由保良局提供龐大創業家網絡、順豐香港捐助資金並提供一站式電商物流方案，為青年提供培訓及線上銷售的實踐機會。

計劃首階段成功招募40 位年青創業家，推出為期三星期的「網上市集」推廣競賽。參加者需要在限期內施展渾身解數，透過不同渠道宣傳是次計劃及自家網店。競賽期間，每名參加者均可獲得5,000 港元順豐香港的運費支持。

大會將根據帖文數量、點讚及分享數量等作為評分標準，表現優秀的首三名可獲得由順豐香港送出的全年定額運費資助。

提供約30節課程教電商經驗及直播帶貨技巧

計劃對象為18 至40歲有自家品牌的創業者，旨在提供創業與電商相關培訓課程和線上銷售的實踐機會。在順豐香港的捐助下，計劃將會為參加者提供約 30節的課程，内容包括：創業與電商營銷、電商物流與跨境快遞、後疫情時代的電商挑戰與機遇，以及直播帶貨技巧等，邀得一眾知名並具有豐富經驗的導師教授。

除此以外，是次計劃還成立官方電商「網上市集」協助參加者建立網店、舉辦工作坊等一系列的活動，有助青年裝備自己，全方位了解市場機遇。