社企民間高峰會11月4日舉行　青年創業家分享創業故事和經驗

近年有不少人創業,部份人構思業務時,會以解決社會問題為目標。為推動社會企業發展,香港社會創業論壇將於今年11月4至7日,主舉社企民間高峰會,邀請逾70位來自10多個國家及地區的演講嘉賓,內容包括亞洲青年創業家分享創新方案,題材涉及多方面,例如本地農業與水耕科技、精神健康、社區賦權等。

報名及詳情:https://bit.ly/3vcXA5y



社企民間高峰會為一系列非牟利活動及項目,由香港社會創業論壇主辦,並聯同民政事務局及20多個香港民間團體與政府組織合辦。今屆高峰會以「組合重塑 再生未來」為主題,邀請70多位國際和本地講者分享見解。

介紹「水耕細作」商業模式

香港「水耕細作」聯合創辦人及行政總裁麥嘉晉,將於高峰會的「亞洲青年創業家交流會」分享,介紹「水耕細作」的商業模式。該公司於2019年在香港數碼港成立,將全環控智能移動農場概念帶到香港,借助售賣機大小的移動農場,將正在生長的作物放入超市、餐廳,消費者可親眼目睹農作物的生長情況,又能即買即食。

香港「水耕細作」聯合創辦人及行政總裁麥嘉晉

菲律賓青年闡述用社交媒體提倡精神健康

菲律賓#MentalHealthPH共同創辦人Roy Dahildahil,將分享如何以社交媒體及數碼科技,提倡及保護菲律賓人的精神健康。在菲律賓,普遍人都不懂表達感受,亦較少尋求協助,#MentalHealthPH透過社交媒體及其他數碼科技,改善精神健康資訊的傳播,讓菲律賓了解如何解決有關問題。

菲律賓#MentalHealthPH共同創辦人Roy Dahildahil。

美國韓裔女子推動用科技助傷健人士教授語文

另外,南韓社企科技初創公司Korean at Your Door (KAYD) Inc. 僱用傷健人士,以科技向普通人教授語文的新型服務,至今已為傷健人士開創了超過100個職位。該公司創辦人及行政總裁Hyeonjin Kim患有罕見皮膚病,亦是在美國生活的少數族裔,她將在高峰會上分享創立Korean at Your Door的經歷。

南韓社企科技初創公司Korean at Your Door (KAYD) Inc.創辦人及行政總裁Hyeonjin Kim。

縱使有創業念頭及概念,但資金成為不少人的障礙。社會創新及創業發展基金 為有抱負的個別人士或團體提供資源進行研究、能力提升,和支持不同階段的創新項目,包括扶助新意念醞釀、提供實踐種子資金,以至協助他們擴大營運規模,部份工作通過基金委聘的協創機構推展。

除了不同創業故事和經驗分享,社企民間高峰會現場亦設有社創展覽,以「突破常規 創造社會價值」為主題,內容包括「樂齡科技平台」和「FOOD-CO」兩個項目,以及首個「按效益付費」項目等,闡述如何透過跨界別合作,推動香港的扶貧工作。另外,會以圖片說故事,分享創新項目創辦人,將意念轉化成產品或服務,讓受惠者發揮潛能及幫助有需要的人,以實現他們以創新方法創造社會價值的願景。