東鐵月台閘門｜25月台周日起轉停車位　排隊跟灰色標示（附名單）

【東鐵線月台閘門/東鐵綫頭等】東鐵線將安裝月台閘門，港鐵明日起（19日）起會重置羅湖站及落馬洲站至旺角東站路段共25個月台的車頭、車尾及頭等車廂排隊位置，港鐵提醒，月台標示將由現時藍色改為灰色，原有藍色標示將逐步移除，沿線車站會透過廣播、通告及月台顯示屏提醒乘客有關安排。在完成前期工序後，港鐵會按計劃於馬場站和大埔墟站開始，陸續在沿線各站安裝月台閘門。25個排隊位置有變月台全名單。



港鐵表示，新安排下現時位於車頭、車尾及頭等車廂的排隊候車位置將會有所改變，月台標示將由現時的藍色改為灰色，原有的藍色標示將逐步移除，月台兩端圍欄的安裝工程亦已提前展開，現正逐步在東鐵線各相關車站進行。

港鐵亦已重置及增加了月台的頭等核准器，令所有頭等車廂候車位置均有兩台核准器。東鐵線沿綫車站會透過廣播、通告及月台顯示屏等提醒新安排，並會加派人手協助。

港鐵指，停靠位置重置涉及羅湖站/落馬洲站至旺角東站路段合共25個月台，以改善月台空隙，平均分布月台乘客，其餘10個月台的列車停靠位置則不變。

使用新停車位置月台（共25個）：

．旺角東站：一、二號月台



．九龍塘站：一號月台



．大圍站：一號月台



．沙田站：二、三、四號月台



．火炭站



．大學站



．太和站



．粉嶺站



．上水站



．落馬洲站



．羅湖站



停車位置沒有改變月台（共10個）：

．旺角東站：三號月台



．九龍塘站：二號月台



．大圍站：二號月台



．沙田站：一號月台



．馬場站



．大埔墟站

