警方、港鐵、九巴推展八達通搵失蹤長者　用已登記卡搭車無法出閘

香港人口持續老化，近年不時發生長者、認知障礙症患者失蹤個案。警方表示，與港鐵及九巴合作，當接獲上述類別的失蹤個案，家屬又能提供其八達通號碼，便會按情況將號碼給予兩間交通工具營辦商；然後兩間公司會將號碼各自輸入至其系統，一旦失蹤者使用該八達通入閘或上車，系統便會發出警號，從而協助尋找失蹤者。港鐵指，失蹤者入閘時，系統除了會發出警號，之後更會禁止他們出閘。

有關注認知障礙症的組織表示，過往有不少走失者於失蹤期間，會跨區前往不同地方，例如有個案於西貢走失，最後於香港仔發現，期間必然曾乘搭公共交通工具，相信措施有助尋找失蹤者，呼籲家人提早記下長者及患者的八達通號碼。



每日平均1.5名長者走失

警務處支援部策劃行動課總督察崔燿宗表示，根據統計處數據，65歲或以上長者佔人口逾兩成。截至去年11月，警方共錄得約2,000宗失蹤人士案件，當中約500名為長者，即每日有1.5名長者走失；約300名為認知障礙症患者。他表示，隨着人口老化，預計長者走失個案會上升。

崔燿宗表示，成功跟港鐵及九巴合作，透過八達通號碼尋找65歲或以上長者，以及認知障礙患者，一旦接獲相關失蹤個案，便會因應情況，將失蹤者的八達通資料轉交港鐵及九巴。

被問到警方會否主動翻查八達通紀錄，以尋找失蹤者，崔燿宗表示，警方一向以不同方法尋找失蹤人口，而查閱八達通紀錄亦是其中一個方法。他又指，未來會與其他交通工具營辦商商談合作，擴展計劃。

港鐵的梁靜雯（中）、警方的崔燿宗（右）介紹如何利用八達通尋找失蹤者。（夏家朗攝）

港鐵總經理—市務及客戶體驗梁靜雯表示，港鐵斥資300萬元提升系統協助尋人。她指，會將八達通號碼輸入系統，覆蓋重鐵、輕鐵、港鐵巴士服務，只要失蹤者使用該八達通上車或入閘，系統便會發出警號，車站控制室亦會即時收到通知。

走失者無法出閘

梁靜雯續指，職員會即時通知警方及加強留意，之後即使失蹤者使用八達通出閘，閘機亦不會如常開閘。她續指，一般而言，乘客無法出閘會到客務中心求助，職員檢查其八達通便會即時知悉為失蹤者。

港鐵已於1月9日正式採用系統與警方合作，暫時接獲八宗求助，警方指各人經其他渠道尋回，未有乘坐港鐵。

左起為九巴的簡學悕、警方崔燿宗、港鐵梁靜雯，職同香港認知障礙症協會總幹事李雅儀，解述如何協助走失者的家屬。（夏家朗攝）

九巴兩個月尋回四名失蹤者

九巴方面，則早於2019年便利用八達通協助尋找失蹤長者。九巴傳訊及公共事務部主管簡學悕表示，2022年6月至12月，平均每月收到12宗失蹤求助，今年1月亦收到17宗；由去年12月至今年1月，一共尋獲四名走失者。

簡學悕續指，計劃有相當成效，上月14日中午，一名患認知障礙症的74歲婦人走失，翌日其家人於下午近2時向九巴求助。最終約晚上10時，老婦以八達通登上34號線巴士時觸發系統，成功尋回老婦。

認知障礙症協會：及早記下長者及患者的八達通號碼

香港認知障礙症協會總幹事李雅儀表示，全港有十多萬名認知障礙症患者，他們外出時未必意識到坐錯車。她續指，有逾半個案走失時會跨區往其他地區，例如有患者於西貢走失，最後於香港仔水塘出現，期間必然乘搭公共交通工具，相信措施有助尋找失蹤者，呼籲家人提早記下長者及患者的八達通號碼。

香港認知障礙症協會總幹事李雅儀料，相信措施有助尋找失蹤者。（夏家朗攝）