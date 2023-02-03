全面通關全攻略｜各口岸開放時間、東鐵班次、通關細節一文看清
撰文：石國威
出版：更新：
港府今日（3日）宣布香港與內地2月6日起全面通關，所有口岸再無人數限制，亦毋須核酸或其他檢測，跨境學童2月8日起亦有序恢復跨境學生面授。全面通關細節一文看清。
全面通關4大措施：
1.所有口岸不設人數限制，毋須預約
2.取消出入境前核酸檢測陰性證明要求
3.開放全部口岸，包括加開羅湖口岸、香園圍/蓮塘口岸及落馬洲/皇崗口岸
4.取消澳門來港前快測要求
▼2月2日 政府舉行「你好，香港！」啓動禮公布送機票▼
+11
全面通關後隔離、檢測要求：
．取消經陸路口岸出入境核酸檢測要求
．如7天內曾到外地或境外地區（包括台灣），由香港、澳門政府查驗起行前48小時核酸檢測證明
．入境內地時如健康申報異常或出現病徵，由海關檢測，如陽性須居家、居所隔離或入院
羅湖、香園圍、落馬洲2月6日起開放時間：
羅湖每日開放時間：06:30 - 00:00
落馬洲：24小時
香園圍：07:00-22:00
港鐵東鐵2月6日起班次：
往羅湖站：4至8分鐘一班
往落馬洲站：約12分鐘一班
巴士路線最新安排：
．九巴將在2月11日開辦來往屯門至香園圍口岸的新假日路線B9、原有來往上水總站至打鼓嶺（香園圍口岸）的79K則繼續全日服務，另會按情況加強往來天水圍至落馬洲站的B1號線服務
．城巴稱，正申請下周一開辦來往上水粉嶺至香園圍口岸的B7號線巴士，並計劃在2月11日開辦來往沙田大埔到口岸的假日路線B8號線，尚待運輸署批准。
▼ 2月1日，深圳居民直擊羅湖口岸亮燈，商業城店舖重開 ▼
+3
跨境學童安排：
教育局將分兩階段恢復跨境學童免配額免檢測來港返學安排
．2月8日起將先涵蓋中學生
．2月22日擴至小學生及幼稚園及特殊學校
2月6日全面通關有什麼安排？
將取消粵港陸路口岸入境預約安排，不設通關人數限額
免核酸檢測通關是否有限制？
香港、澳門入境人員如7天內有外國或其他境外地區旅居史，須由香港、澳門政府查驗其起行前48小時核酸檢測陰性證明