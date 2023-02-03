全面通關全攻略｜各口岸開放時間、東鐵班次、通關細節一文看清

撰文：石國威
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港府今日（3日）宣布香港與內地2月6日起全面通關，所有口岸再無人數限制，亦毋須核酸或其他檢測，跨境學童2月8日起亦有序恢復跨境學生面授。全面通關細節一文看清。

全面通關4大措施：

1.所有口岸不設人數限制，毋須預約

2.取消出入境前核酸檢測陰性證明要求

3.開放全部口岸，包括加開羅湖口岸、香園圍/蓮塘口岸及落馬洲/皇崗口岸

4.取消澳門來港前快測要求

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全面通關後隔離、檢測要求：

．取消經陸路口岸出入境核酸檢測要求

．如7天內曾到外地或境外地區（包括台灣），由香港、澳門政府查驗起行前48小時核酸檢測證明

．入境內地時如健康申報異常或出現病徵，由海關檢測，如陽性須居家、居所隔離或入院

羅湖、香園圍、落馬洲2月6日起開放時間：

羅湖每日開放時間：06:30 - 00:00

落馬洲：24小時

香園圍：07:00-22:00

港鐵東鐵2月6日起班次：

往羅湖站：4至8分鐘一班

往落馬洲站：約12分鐘一班

巴士路線最新安排：

．九巴將在2月11日開辦來往屯門至香園圍口岸的新假日路線B9、原有來往上水總站至打鼓嶺（香園圍口岸）的79K則繼續全日服務，另會按情況加強往來天水圍至落馬洲站的B1號線服務

．城巴稱，正申請下周一開辦來往上水粉嶺至香園圍口岸的B7號線巴士，並計劃在2月11日開辦來往沙田大埔到口岸的假日路線B8號線，尚待運輸署批准。

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跨境學童安排：

教育局將分兩階段恢復跨境學童免配額免檢測來港返學安排

．2月8日起將先涵蓋中學生

．2月22日擴至小學生及幼稚園及特殊學校

2月6日全面通關有什麼安排？

將取消粵港陸路口岸入境預約安排，不設通關人數限額

免核酸檢測通關是否有限制？

香港、澳門入境人員如7天內有外國或其他境外地區旅居史，須由香港、澳門政府查驗其起行前48小時核酸檢測陰性證明

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