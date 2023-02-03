全面通關全攻略｜各口岸開放時間、東鐵班次、通關細節一文看清

港府今日（3日）宣布香港與內地2月6日起全面通關，所有口岸再無人數限制，亦毋須核酸或其他檢測，跨境學童2月8日起亦有序恢復跨境學生面授。全面通關細節一文看清。



全面通關4大措施：

1.所有口岸不設人數限制，毋須預約



2.取消出入境前核酸檢測陰性證明要求



3.開放全部口岸，包括加開羅湖口岸、香園圍/蓮塘口岸及落馬洲/皇崗口岸



4.取消澳門來港前快測要求



▼2月2日 政府舉行「你好，香港！」啓動禮公布送機票▼



+ 11

全面通關後隔離、檢測要求：

．取消經陸路口岸出入境核酸檢測要求



．如7天內曾到外地或境外地區（包括台灣），由香港、澳門政府查驗起行前48小時核酸檢測證明



．入境內地時如健康申報異常或出現病徵，由海關檢測，如陽性須居家、居所隔離或入院



羅湖、香園圍、落馬洲2月6日起開放時間：

羅湖每日開放時間：06:30 - 00:00



落馬洲：24小時



香園圍：07:00-22:00



港鐵東鐵2月6日起班次：

往羅湖站：4至8分鐘一班



往落馬洲站：約12分鐘一班



巴士路線最新安排：

．九巴將在2月11日開辦來往屯門至香園圍口岸的新假日路線B9、原有來往上水總站至打鼓嶺（香園圍口岸）的79K則繼續全日服務，另會按情況加強往來天水圍至落馬洲站的B1號線服務



．城巴稱，正申請下周一開辦來往上水粉嶺至香園圍口岸的B7號線巴士，並計劃在2月11日開辦來往沙田大埔到口岸的假日路線B8號線，尚待運輸署批准。



▼ 2月1日，深圳居民直擊羅湖口岸亮燈，商業城店舖重開 ▼



+ 3

跨境學童安排：

教育局將分兩階段恢復跨境學童免配額免檢測來港返學安排

．2月8日起將先涵蓋中學生



．2月22日擴至小學生及幼稚園及特殊學校

