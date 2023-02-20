日產第二期輕鐵列車即將退役告別大西北　港鐵2.26舉行感謝之旅

《香港01》日前報道，服務新界西北逾30載的日製第二期輕鐵將於本月底退役。港鐵今日（20日）於社交媒體發文指，二期列車即將榮休，將於下周日（26日）早上9時15分，舉行「第二期輕鐵感謝之旅」。該特別班次列車屆時會由輕鐵元朗站1號月台開出。



港鐵在Facebook專頁發文表示，第二期輕鐵默默耕耘服務新界西北約30年，即將迎來退役，故將於2月26日（下周日）早上9時15分至上午11時，舉行「第二期輕鐵感謝之旅」，屆時將有特別班次列車，由輕鐵元朗站1號月台開往輕鐵兆康站4號月台，之後列車會於兆康站稍作停留，讓市民影相留念。

港鐵提醒，無論在車廂或月台「打卡」，都要注意安全，並顧及其他乘客，避免阻礙正常車務運作。

港鐵將於2月26日上午9時15分，為第二期輕鐵舉行「感謝之旅」。（港鐵Facebook圖片）

第二期輕鐵列車由日本川崎重工業製造，1992年10月正式於香港投入服務，一共有30部列車，其特色之一為紅、藍、黃色的塗裝。港鐵後來在2016年宣布，向國內生產商中車南京浦鎮車輛有限公司，購買40輛新輕鐵列車，批出總值7.45億港元的合約，以取代第二期列車。

左邊為國產的第五代輕鐵列車；右邊為日產第二代輕鐵列車（港鐵圖片）

另外，港鐵早前透過「退役列車保‧傳計劃」，將包括第二期輕鐵的車廂，捐贈予英華書院及小學，用作教學用途，供學生參觀使用。