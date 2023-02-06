將軍澳列車脫鈎｜專家指涉事套環不易鬆脫　倡再深入檢討成因

港鐵將軍澳線於去年12月5日發生列車脫鈎意外，港鐵上周五（3日）公布調查報告，指該列車第六卡車廂一個屬於半永久的車鈎裝置内，有一個用作固定緩衝器的套環鬆脫，其最可能成因是在原廠生產時，未有效地使用螺絲固定劑（Loctite）於螺紋上。

香港鐵路運輸專業人員協會主席張年生今日（6日）在電台節目表示，理論上套環不容易鬆脫，「就算唔落螺絲固定劑都唔會鬆脫。」他指，可能因其他或同類細微部件，或工序上出現錯誤導致嚴重事故，建議港鐵再深入檢討成因，之後應要做好風險管理。



▼12月5日 港鐵將軍澳線車卡脫鈎事故▼



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張年生在港台節目《千禧年代》表示，套環鬆脫實屬罕見。他指，螺絲固定劑用作固定套環，而緩衝器是液壓系統，套環則防止液體流出，並令掛鈎保持一定壓力，使兩個車廂緊扣，但一般而言，套環不容易鬆脫，「要好長好長時間先鬆出嚟……就算唔落螺絲固定劑都唔會鬆脫」。

張又指，原廠9年才一次大修理，設計上應該是overdesign（超安全標準設計）。他認為，可能因其他或同類細微部件，或工序上出現錯誤導致嚴重事故，建議港鐵再深入檢討成因。

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他又指，一般而言螺絲「收埋喺緩衝器裏面」，港鐵不會拆開緩衝器維修，整個緩衝器會交回原廠才能拆開，因此「港鐵一般檢查應該係檢查唔到，驗收都睇唔到嘅。」他認為責任應該在原廠。

張指，不能完全排除港鐵意外發生，重點是意外發生後，如何將影響降至最低，建議港鐵之後應要做好風險管理。