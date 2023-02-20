工程師認藏爆炸品　官指持理念不惜傷及無辜　斥屬懦夫行為囚40月

網絡工程師於2021年初在粉嶺被發現運送大量化學粉末、煙花棒、爆竹及無綫電遙控器，經檢驗後被發現可製造爆炸品。工程早前承認管有爆炸品，今（20日）在區域法院判刑。法官郭啟安斥被告因自認為高尚的理念，不惜傷及無辜，做法屬卑劣及為懦夫的行為，判他入獄40個月。郭官判刑又稱，由反修例運動至國安法生效後，香港治安整體回復平靜，但不能排除本土恐怖主義地下化，提醒市民需要小心，見疑即報，不可掉以輕心。



被告黃智榮（44歲）被控於2021年2月8日，在粉嶺榮福中心對出的近馬適路及聯捷街交界的行人路，明知而管有、保管或控制爆炸品，即約17.4公斤的硝酸鉀、約2.8公斤的氧化鐵、約1.8公斤的鎂、約1.2公斤的鋁、35克的硫磺、約1.5公斤的煙火棒、約127克的炮竹、2套無線電遙控。

2021年2月8日警方發現有人藏爆炸品。(詳看下圖)

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郭官判刑指，專家認為涉案爆炸品不足以製成爆炸裝置，亦缺乏說明書及部份工具，惟說明書可在網上查看，工具亦可在市面購買。被告已提供了大部份原材料，離製成爆炸裝置只有一步之遙，其行為與串謀製作爆炸品無異。幸好警方及時破案，如果該些爆炸品被不法分子拿到，必然會造成人命傷亡，禍及無辜。

曾使用整蛋糕等反修例術語

郭官又指，雖然事件非發生在2019反修例運動期間，但被告使用的「整蛋糕」、「玩具」及「文具」等是反修例常見術語。郭官最後稱要將一個「大好中年人」判監深感無奈，但他既選擇了違法手法抗爭，就需要面對法律後果。郭官指，不管他自認為有多高尚的理念都好，其不惜傷及無辜的做法屬卑劣及懦夫的行為。

被告認為朋友託運物品

案情指，警方發現被告當日中午手持一個尼龍袋，由柴灣華泰中心到達粉嶺榮福中心，將尼龍袋鎖在對開馬路欄杆上後步入大廈。約10多分鐘後，被告拿著一個行李箱離開榮福中心，警方上前截停，從其尼龍袋搜出防毒面具、手套等，行李箱則找到涉案爆炸品。被告警誡下承認，有朋友託他運送這些物品，稱可收取港1至2萬元作報酬，而涉案物品可賣約15至 20萬元。另警方在被告的Telegram聊天紀錄中，發現他與另一人對話，對方曾問：「我哋係要整蛋糕，你知到？」被告稱：「我付（負）責交收，我知係玩具」等。

案件編號：DCCC891/2021