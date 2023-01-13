工程師認運送可製炸彈化學品　官直言覺事件似恐怖襲擊　押後判刑

月薪6萬的工程師，為了1至2萬報酬，幫他人運送大批化學物品，期間被警員截獲，並發現工程師事前曾在通訊群組與人談及運送事宜時，通話中曾提及「整蛋糕」、「玩具」及「文具」等術語。工程師今(13日) 在區域法院認罪，求情時未交代犯案因由。法官郭啟安稱，案情指被告欲運送的化學品，能用以製造遙控炸彈，直言：「簡直係恐怖襲擊。」又稱他不明白為收入穩定的被告，會為數萬元變「恐怖分子」，辯方稱會再向被告索取指示，郭官亦要求控方釐清爆炸品的威力，把案押後至2月20日判刑。



被告黃智榮（44歲，網絡工程師）承認2021年2月8日，在粉嶺榮福中心對出的近馬適路及聯捷街交界的行人路，明知而管有爆炸品，即約17.4公斤的硝酸鉀、約2.8公斤的氧化鐵、約1.8公斤的鎂、約1.2公斤的鋁、35克的硫磺、約1.5公斤的煙火棒、約127克的爆竹、2套無線電遙控。

2021年2月8日警方發現有人藏爆炸品。(詳看下圖)

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被告在粉嶺拿行李箱離開時被捕

案情指，警方發現被告當日中午手持一個尼龍袋，步出柴灣華泰中心並登上的士離開。被告隨後到達粉嶺榮福中心，將尼龍袋以單車鎖鎖在對開馬路欄杆上，然後步入大廈。約10多分鐘後，被告拿著一個行李箱離開榮福中心，警方上前截停，在其尼龍袋搜出防毒面具、手套等，行李箱則找到涉案爆炸品。

政府專家指該些化學品可製爆炸品

被告警誡下承認，有朋友託他運送這些物品，稱可收取1至2萬元酬勞，而涉案物品可賣約15至 20萬元。他在柴灣取尼龍袋後，到粉嶺拿行李箱，涉案單位鎖匙則由該友人寄給他。警方從被告身上搜出單位鎖匙，並分別在榮福中心及華泰中心兩個涉案單位內，找到伸縮棍、弓箭、戰術背心等。

政府化驗所專家檢驗涉案物品，發現行李箱內有3套無綫電遙控，可用作「電子點火器」；涉案化學品則是製造爆炸品的原材料，可傷害他人。

通訊記錄提會盡力帶文具去另一地方

警方又在被告的Telegram聊天紀錄中，發現他與另一人對話，對方曾問：「我哋係要整蛋糕，你知到？」被告稱：「我付（負）責交收，我知係玩具」、「啲文具係另一個地方，我盡力帶過去聯和墟，你預有玩具一個喼，同一袋紅白藍文具先。」

網罪科指文具及玩具等均是反修例術語

網罪科總督察認為，據觀察所見，上述對話提及的術語「文具」、「玩具」，均是指反修例事件中，供示威者用作防衛、或與警務人員對峙的工具、裝備或武器；「整蛋糕」則是指，將麵粉倒在火種引致爆炸的手法。此外，銀行紀錄顯示，有人於2020年12月30日向被告的戶口存入5,000元。

郭官質疑被告在事件的角色

郭官質疑，根據Telegram紀錄，被告明顯知道交收物品為何，但只收取了5,000元貨款便去行事，質疑他在事件的角色，要求控方釐清專家對涉案爆炸品威力的描述。

重申法庭不會就政治背景作裁斷

郭官又稱，看不到辯方求情提及被告犯案原因，直言被告月入6萬，太太能辭工全職照顧兒子，經濟無大問題，不明白他為何會為一至兩萬元犯案，質疑案涉「恐怖主義襲擊成份」，遙控土製炸彈更是乘人不備時使用，郭官直言：「簡直係恐怖襲擊。」並問：「點解會走上呢條道路，變咗恐怖分子呢？」郭官重申，法庭不會就政治背景作出裁斷，不會因為反對政權就「罰重啲」，只想了解犯案原因。辯方則回應指，會向被告索取進一步指示，以了解情況。

案件編號：DCCC891/2021