涉行賄使公司批逾兩億玩具訂單　廉署通緝兩外籍經理及玩具商東主

兩名外籍跨國雜貨零售商採購經理，涉在2011年建議另一採購經理向一間玩具供應商東主索取回佣，使對方成為其公司供應商，三人涉行賄受賄共逾90萬美元、即逾700萬港元，零售商向玩具供應商發出玩具訂單，總值逾2,600萬美元、即約2億500萬港元。



兩名外籍涉案人士及玩具供應商東主並不在港，廉政公署獲裁判法官簽發手令，通緝三人歸案。餘下一名採購經理貪污罪成已於2021年7月被判入獲三年。



廉政公署獲裁判法官簽發手令，通緝三名涉貪污且不在港的疑犯。（資料圖片）

被通緝的兩名外籍跨國雜貨零售商前採購經理分別為46歲的Zsolt Gergely Kovacs及43歲的Ladislav Gajdos，案發時是跨國雜貨零售商Tesco Stores Limited (Tesco Stores)前高級採購經理及前採購經理，二人同面對一項串謀使代理人接受利益罪名。

另一名被通緝人士為57歲陳錦群，為鑫源玩具實業有限公司東主，共面對三項控罪，包括項串謀向代理人提供利益及兩項向代理人提供利益。

事件發生於2010年6月至2020年1月期間發生，當時Kovacs及Gajdos在英國公司Tesco Stores採購部工作，Tesco Stores及香港公司Tesco International Sourcing Limited (Tesco Sourcing) 同為跨國雜貨零售商Tesco PLC的子公司，Kovacs及Gajdos負責根據Tesco Sourcing採購部的建議，為Tesco PLC揀選供應商。

案情指，Kovacs涉嫌於2011年建議Tesco Sourcing時任採購經理彭俊健向鑫源東主陳錦群索取回佣，Gajdos則涉嫌約於2012年中開始參與有關貪污勾當。控罪提及Kovacs及Gajdos涉嫌與彭俊健一同串謀，使三人無合法權限或合理辯解，從陳錦群接受非法回佣逾70.8萬美元、即逾550萬港元，以致使Tesco Sourcing向鑫源發出玩具訂單，使其成為供應商。

廉政公署。（資料圖片）

陳錦群則涉嫌與Kovacs、Gajdos及彭俊健一同串謀，以相同目的向三人提供上述非法回佣，及另外向彭俊健提供兩筆共20萬美元、即約156萬港元的貸款。Tesco Sourcing於2011年3月至2018年1月期間，向鑫源發出玩具訂單總值逾2,600萬美元、即約2億500萬港元。

廉署早前接獲律政司法律意見，向Kovacs、Gajdos及陳錦群作出檢控。因三人不在香港，廉署星期一（6日）向裁判法院申請手令，通緝他們歸案，並獲裁判官簽發有關手令。廉署早前已落案起訴彭俊健貪污，他承認控罪，於2021年7月在區域法院被判入獄三年。