廉署為城巴提供防貪培訓　車長收乘客利市或涉貪　須按指引申報

廉政公署在2021年底推行「公共機構誠信推廣計劃」，城巴公司作為公共機構，廉署去年就度身訂造防貪培訓，有逾2,000名職員受訓，日前再向前線車長舉行防貪講座。



適逢農曆新年，熱心乘客或會向車長派利市，根據《防止賄賂條例》，公職人員藉職位收受利市，有機會觸犯條例，即使非換取公事上便利，亦應依據機構指引行事。城巴重申，車長是不可接受利市，但若盛情難卻，亦須向公司申報情況。換言之，市民本來滿帶好意的「祝福」，卻反而為車長帶來麻煩。



去年城巴已有2000名職員接受誠信培訓

廉政公署本周二（1月31日）在城巴車廠，為前線車長舉行講座，並播放短片及附以法例解釋，去年已有2,000名職員已接受培訓。城巴人才管理及文化主管黃偉業表示，廉署去年亦曾為城巴管理及經理級別職員，安排相關課程講座，來年並會繼續配合廉署，將其新製作的資源上傳至系統，讓防貪課程變為必修，「每個同事都要上。」

城巴推電子化防止隨意更改工時、調更調假

黃強調，重視公司內部的誠信文化，新同事首日入職須參與防貪講座，每三年亦要溫故知新。他稱滿意城巴目前的誠信文化，透露每年會安排所有同事簽署守則，條文涉及誠信及利益衝突等，更會交予廉署提供意見。

此外，近兩年車長的工時紀錄亦由手寫變為電子表格，每個改動均有記錄，以防止出現任意更改的情況，為了預防濫用職權，亦設有完善的審批程序，堵塞任意調更調假的漏洞。

車長收利市後須申報 金額將撥至慈善用途

農曆新年港人有派利市傳統，車長收受利市會否違規？黃表示，城巴規定車長應婉拒乘客的利市，接載市民為職責所在，「我哋會話畀佢哋聽，作為公共交通機構，我哋提供服務畀市民係應該嘅。」若感盛情難卻，無法拒絕，車長亦須申報利市，城巴將會投放至生物基金或慈善用途。他又指，公司定期會舉辦防貪講座，因此會盡量避免收取利市的情況。

根據《防止賄賂條例》，利市及禮品均屬利益，若利用職位或權力接受利益，且未取得機構的書面批准，公共機構僱員及餽贈者雙方均會觸犯條例，行規或慣例不可作為授受利益的免責辯護；即使利市或禮品並非用作換取公事上的方便，僱員仍須依機構的指引行事，以免違反內部守則。

公共機構貪污投訴佔整體個案約7%

廉署公營機構事務統籌馮志偉表示，根據《防止賄賂條例》，現時全港共有約120間指明公共機構涉及公眾利益，部份提供的服務與民生息息相關，例如公共事業、公共交通運輸、醫療服務，甚至大學、慈善機構及各行業的監管機構等。

馮表示，確實有相關僱員不清楚其所屬機構，為《防止賄賂條例》所界定的公共機構，根據法例亦屬公職人員，因此可能對法規掉以輕心。他透露，近年的貪污投訴個案中，有約有7%與公共機構有關，雖然涉及數字整體上並不多，但由於涉及公共利益，因此任何案件均會令市民失去信心，未來將繼續尋求渠道，接觸不同公共機構，「始終防貪教育係細水長流嘅工作，所以我哋會繼續。」

2021年10月20日，廉署舉辦公共機構誠信領導會議，呼籲各機構積極落實誠信管理，支持推廣廉潔文化。（廉署提供）

計劃2021年底至今已接觸100間公共機構

廉署社區關係處在2021年底，已推行「公共機構誠信推廣計劃」，鼓勵及協助公共機構管理層，建立誠信文化，至今已成功接觸近100間公共機構，更獲部份金融界、文藝體育界，或公共運輸機構的董事局成員出席。

廉署為公共機構度身訂造培訓資源

廉署會為公共機構度身訂造培訓資源，並製作全新一站式專題網站，提供懶人包動畫等資源，教導職員何謂利益衝突、督導責任、公職人員行為失當等概念，方便未能親身出席講座的職員，隨時隨地接受培訓。

廉署更研究過往個案，製作六條全新培訓短片，對象主要為管理及前線員工，內容涵蓋較常出現貪污舞弊的範疇，包括採購、人事管理、使用虛假文件、濫用職權、利益衝突等。廉署期望短片貼近實際處境，能讓他們掌握防貪法例要求和誠信管理要訣，提高警覺性。

廉署全新的車長培訓短片︰按此

有關利益衝突的懶人包動畫︰按此