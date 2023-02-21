司機醉駕輾斃朋友　並一度逃離現場　官指囚22月太少加監至3年

貨車司機與朋友聚會期間醉酒，但仍堅持駕車離開，其年僅27歲的好友上前勸阻未果，更被撞斃。司機事後不顧而去，更一度拒絕自首。他早前承認危駕導致他人死亡、醉駕及肇事後不顧而去共3罪判囚1年10個月。律政司今（21日）於高等法院申請覆核刑期，認為案情嚴重，被告事後故意拖延做酒精測試，原審刑罰明顯過輕。上訴庭三位法官考慮後，批准律政司申請，改判被告監禁3年，書面理由將擇日頒布。被告去年已服畢原本刑期，須即時入獄完成餘下刑期。



被告羅兆堅（41歲），去年承認危險駕駛導致他人死亡、醉駕及肇事後不顧而去3罪，判囚22個月，停牌5年。控罪指他在2021年3月27日傍晚，在文錦渡紅橋新村一貨倉的車場卸貨區，撞斃當時27歲的男事主。

事主遭兩度輾過至手腳變型

案情指，被告當日與十多名朋友在文錦渡紅橋新村一個車場聚會燒烤時醉酒，但仍然不理友人勸阻欲自行駕車離開，男事主見狀打開車門阻止，惟被告未有理會，倒車撞到欄杆再前駛離開，事主被撞倒後再被兩度輾過，左手左腳被撞至變形。被告事後一度拒絕自首，直至事發後1小時才認與事件有關，並即場進行酒精測試，其酒精含量超標3倍。

律政司指判刑過輕屬原則性犯錯

律政司今陳詞指，原審刑罰明顯過輕，屬原則性犯錯。案情指被告當日犯案並非涉及一時誤判，而是出於其自私行為。醉酒亦是關鍵因素，被告不但超標超出2倍有多，更無視朋友勸阻繼續駕車，態度極有問題。被告起初撞欄時，理應意識到危險，惟他沒有停車，期間更一度倒車導致意外發生。他事後第一個反應是拒絕自首，直到3、40分鐘後才返回現場，顯然是有意拖延做就警測試。綜合上述因素，律政司認為整體量刑起點應定在監禁4年半。

辯方稱被告不知道撞到欄杆

辯方回應指，本案嚴重性只屬中等，案發時已達深夜，交通非常疏落，停車場路面沒有鋪好，被告不知道撞到欄杆。不過法官指出，當時車輛至少有上下郁動，被告應會意識到出事，質疑他是否確有悔意。辯方強調，當時被告並不知情，又稱他去年已經獲釋，現時已找到工作，步入人生新一頁，希望法庭維持原判。

上訴庭認為應以5年為起刑點

上訴庭三位法官退庭商議近半小時後，認同律政司說法，將整體刑期量刑起點改為監禁5年，減除認罪折扣，且考慮到被告已經完成部份刑期，最終改判監禁3年，被告須即時收監服刑。

案件編號：CAAR6/2022