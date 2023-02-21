香港故宮｜周三起展220套跨3000年歷史金器　貴族馬車飾品首亮相

香港故宮文化博物館首個以該館館藏為主的特別展覽「金彰華彩——香港故宮文化博物館與夢蝶軒藏古代金器」周三（22日）開鑼，展覽將展示220套跨越三千多年歷史的古代中國金器，年代最早的展品可追溯至公元前18世紀，部份珍品包括古代貴族華麗的金飾及其馬匹和馬車的裝飾品，當中大部分器物更是首次公開展出。



展覽設於故宮文化博物館9號展廳，特別展覽門票（可參觀所有博物館展廳）成人門票票價為港幣120元，特惠門票為港幣60 元。觀眾可在西九文化區網上購票平台和票務夥伴平台購買或預訂門票。



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展覽分為三個部份。第一部分展示公元前十八世紀至漢代北方草原與中原地區的早期金器，探討草原與中原地區的互動交流，展出珍品包括匈奴貴族所使用的金冠；第二部份聚焦公元七至十世紀期間唐朝與吐蕃王朝的金器，展示金器在兩個王朝密切交流中扮演的角色。展品包括吐蕃貴族所使用、帶中原紋飾的幡飾，以及唐代公主所配戴工藝上借鑑中西亞飾物的嵌寶冠飾；第三部份則呈現古代中國金器製作輝煌時期的成就，展示遼宋至明代黃金製品呈現的本土化和民族交融特色。

「金彰華彩」大部份展品是夢蝶軒主人盧茵茵與朱偉基捐贈予博物館的館藏，其他展品亦是夢蝶軒借展的珍藏。配合「金彰華彩」展開幕，博物館推出一系列教育活動，包括由展覽策展人主持的學術講座，邀請夢蝶軒主人盧茵茵與朱偉基分享收藏這批金器的經歷，述說他們對相關文物的鑑賞。