列支敦士登王室珍藏周三起香港故宮展出　含油畫版畫掛毯雕塑等

列支敦士登王室歷代親王曾搜羅跨五個世紀的重要歐洲藝術作品，建立全球最大規模、最重要的私人藝術收藏之一，其中124件珍藏來到香港故宮文化博物館，從明日（9日）起向公眾開放至明年2月20日。



展覽「藝苑尋珍」開幕典禮今日（8日）在香港故宮舉行，特首李家超表示，列支敦士登王室收藏名品為首次在香港展出，還指會在國際間說好香港和祖國的故事。



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展覽分八個主題 展出124件具代表性的珍品

「藝苑尋珍」展由香港故宮文化博物館與列支敦士登王室收藏的專家團隊共同策劃，展覽按主題分為八個部分，並從三萬多件王室藏品中，精心挑選出 124 件具代表性的珍品作展示，種類涵蓋油畫、版畫、掛毯、雕塑以及裝飾藝術等。

本次展覽以嶄新視角展示列支敦士登王室的藝術收藏史，重點介紹為列支敦士登王室收藏作出重要貢獻的五位親王。五位親王均十分熱衷於藝術，並各具獨特的收藏喜好及方法。觀眾可從親王們收藏的中國陶瓷和委託建造的園林中，探尋中國藝術與文化對歐洲裝飾藝術和建築的影響。

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歷年最大規模展示藝術巨匠魯本斯與凡．戴克名作

是次展出的逾百件王室珍品中，包括兩位 17 世紀巴洛克時期最著名的藝術巨匠彼得．保羅．魯本斯（Peter Paul Rubens，1577–1640年）和安東尼．凡．戴克（Anthony van Dyck，1599–1641年）的36幅畫作，是香港歷年來對兩位大師名作最大規模的展示。兩位巨匠的作品均具極強表現力、氣勢宏偉、色彩豐富且構圖充滿動感，為後世留下了豐富的文化遺產。

展覽展示東西方獨特早期文化交流

李家超在開幕典禮上致詞時表示，繼在北京的國家博物館和世界各地主要博物館巡迴展出後，列支敦士登王室收藏名品首次在香港展出。在國家《十四五規劃綱要》的支持下，香港致力發展成為中外文化藝術交流中心，這個展覽正適逢其時。「我們會積極推動世界不同文明交流，在國際間説好香港和祖國的故事。」

漢斯．亞當二世 (H.S.H Prince Hans-Adam II)表示，是次的標誌性展覽展示了東西方獨特的早期文化交流，希望展覽能夠繼續促進跨文化和跨時代的互相了解和溝通。