通關｜故宮博物館訪客增內地客佔兩成　館方將有便利公眾票務安排

撰文：陳葆琳
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香港故宮文化博物館館長吳志華今日（21日）表示，本港與內地通關後訪客人數增加，過去一星期，非本地訪客數字增加，大部份為自遊行，來自內地的訪客佔當中兩成，另有一成訪客來自亞洲及歐美地區，預計未來訪客數字會不斷上升。他預告，博物館未來會作出票務調整。

香港故宮文化博物館館長吳志華表示，過去一星期，非本地訪客數字增加，預計未來訪客數字會不斷上升。（夏家朗攝）

香港故宮文化博物館館長吳志華表示，自博物館於去年7月開幕至今，博物館參觀人數達83萬。過去一星期，非本地訪客數字增加，大部份為自遊行，來自內地的訪客佔當中兩成，另有一成訪客來自亞洲及歐美地區。他說，不少旅行團計劃來港參觀博物館，預計未來訪客數字會不斷上升。

密切留意五一黃金周參觀安排

故宮文化博物館開館之初一票難求，吳志華表示，當時每日人數限額為5,000人。他指，開幕約四個月後人潮緩和，農曆新年前一星期平日訪客人數約為3,000人，周末訪客人數達4,000人，過年後人數增加，年初四訪客人數達6,900人，回至博物館開幕時的高峰，可見人數陸續增加。

他又表示，現時前來參觀的旅行團及學校團體增加，博物館未來會密切留意五一黃金周及暑假情況，檢視參觀安排。他又提及早前推出的即日門票安排理想，稍後會調整票務及與西九文化區合作，推出相應措施便利公眾參觀。

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今年首個特別展覽「金彰華彩──香港故宮文化博物館與夢蝶軒藏古代金器」明起展出，吳志華指，博物館分別於四月、九月、十一月會再設特別展覽，以及另有兩個專題展覽。

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