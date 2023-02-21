換身份證｜四登記處3月6日起延長服務 助海外回港市民辦理手續
撰文：馬煒傑
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智能身份證換領期限將於3月3日完結。入境事務處今日（21日）表示，將於3月6日起延長港島、九龍、觀塘及屯門四間人事登記處辦事處的服務時間，提早至早上8時及延長至晚上10時，市民可經網上預約後，在延長服務時段到辦事處辦理換證手續。
至於已經申請但仍未領取新身分證，在3月4日智能身份證換領中心關閉後，新的身份證將會按地域轉移到六間人事登記處的其中一間，市民可於3月6日後於任何時段到登記處領取新身份證。
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首席入境事務主任（人士登記）翁碧霞表示指截至本月中已簽發791萬張新身份證，留意到隨著近日逐步通關，大量外地香港居民返港換證，亦在上網預約換證方面遇到困難。入境處將於3月6日起延長港島、九龍、觀塘及屯門四間人事登記處辦事處的服務時間，提早至早上8時及延長至晚上10時，市民可在延長服務時段，即星期一至五的下午4時半後，或星期六的下午12時半後，到四間辦事處辦理換證手續。
翁霞續指，有關的預約系統將於3月4日起開始運作，市民可以透過網上或人境處流動應用程式預約及預先填好申請表。
她表示，今次是首次延長人事登記處的服務，因為留意到過去三年不少在外地的市民因疫情而未能回港，希望可以在協助通關後陸續回港的市民辦理換證同時，盡量不影響到其他申請身份證的市民，又預料今次的延長安排可以提升八成可處理的申請數量，由每星期約10,000宗申請增至18,000宗申請。
至於已經申請身份證而需要領取證件的市民，則可以在辦公時間內任何時段，到所屬的人事登記處領取新身份證。翁碧霞指留意到不少已經完成換證手續的市民，仍未領取新身分證，如在3月4日智能身份證換領中心關閉後仍未領證，身份證將會按地域轉移到六間人事登記處的其中一間，並可於3月6日後於任何時段到登記處領取新身份證，翁碧霞亦建議盡量在延長服務時段到場，可以避免擠擁。