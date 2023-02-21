換身份證｜四登記處3月6日起延長服務　助海外回港市民辦理手續

智能身份證換領期限將於3月3日完結。入境事務處今日（21日）表示，將於3月6日起延長港島、九龍、觀塘及屯門四間人事登記處辦事處的服務時間，提早至早上8時及延長至晚上10時，市民可經網上預約後，在延長服務時段到辦事處辦理換證手續。



至於已經申請但仍未領取新身分證，在3月4日智能身份證換領中心關閉後，新的身份證將會按地域轉移到六間人事登記處的其中一間，市民可於3月6日後於任何時段到登記處領取新身份證。



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首席入境事務主任（人士登記）翁碧霞表示指截至本月中已簽發791萬張新身份證，留意到隨著近日逐步通關，大量外地香港居民返港換證，亦在上網預約換證方面遇到困難。入境處將於3月6日起延長港島、九龍、觀塘及屯門四間人事登記處辦事處的服務時間，提早至早上8時及延長至晚上10時，市民可在延長服務時段，即星期一至五的下午4時半後，或星期六的下午12時半後，到四間辦事處辦理換證手續。

翁霞續指，有關的預約系統將於3月4日起開始運作，市民可以透過網上或人境處流動應用程式預約及預先填好申請表。

她表示，今次是首次延長人事登記處的服務，因為留意到過去三年不少在外地的市民因疫情而未能回港，希望可以在協助通關後陸續回港的市民辦理換證同時，盡量不影響到其他申請身份證的市民，又預料今次的延長安排可以提升八成可處理的申請數量，由每星期約10,000宗申請增至18,000宗申請。

翁碧霞指政府現階段仍未有打算就宣布舊款智能身份證無效作出安排，所以現時未換領新智能身份證的市民，無而要急於返港換證。（張浩維攝）

至於已經申請身份證而需要領取證件的市民，則可以在辦公時間內任何時段，到所屬的人事登記處領取新身份證。翁碧霞指留意到不少已經完成換證手續的市民，仍未領取新身分證，如在3月4日智能身份證換領中心關閉後仍未領證，身份證將會按地域轉移到六間人事登記處的其中一間，並可於3月6日後於任何時段到登記處領取新身份證，翁碧霞亦建議盡量在延長服務時段到場，可以避免擠擁。

未宣布舊款智能身份證無效

她亦重申，政府現階段仍未有打算就宣布舊款智能身份證無效作出安排，所以現時未換領新智能身份證的市民，毋須急於返港換證。而市民如因為不在香港而未能換領身份證，亦不會因為在該次返港期間沒有辦理相關手續而觸犯法例，即使未能夠在回港三十日內登記申請證，只要有合理理由亦會酌情處理。