學生快測｜教育局公布中學生3月起取消　小學及幼稚園生暫至3.15

教育局公布，由3月1日起取消中學生每日回校前必須完成一次快測的要求；小學、幼稚園及特殊學校小學(包括宿舍部)，所有學生每日回校前仍須完成一次快測，並暫定維持至3月15日。教育局稱會檢視情況並適時公布往後的安排。



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教育局2月21日公布學校快測安排

• 中學由3月1日起取消中學生每日回校前必須完成一次快測的要求。

• 小學、幼稚園及特殊學校小學、幼稚園及特殊學校(包括宿舍部)的學生每日回校前必須完成 一次快測的要求暫維持至3月15日。教育局會檢視情況並適時公布往後的安排。

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新安排同樣適用於補習學校

教育局長蔡若蓮本月中（11日）預告，如疫情持續平穩，在徵詢專家意見後，下月有機會解除學生快測要求。

據今日教育局向全體校長發出的信件表示，在檢視疫情最新發展、聆聽衞生專家的意見，更新學生每日回校前必須完成一次快測的要求，中學生在3月起取消中學生每日回校前必須完成一次快測的要求；至於小學、幼稚園及特殊學校，學生則仍然須完成一次快測的要求暫維持至3月15日。

教育局會檢視情況並適時公布往後的安排。至於提供非正規課程的私立學校（即補習學校)，亦須按上述中學及小學的規定，分別安排學生每日回校前必須完成一次快測的要求。

教育局會繼續透過相關仍須學生每日完成快測的小學、幼稚園及特殊學校派發快速抗原測試包予有經濟需要的學生。