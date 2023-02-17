活力午餐｜下周一二停送飯　教育局：學校可安排半天面授半天網課

大家樂集團旗下的學校午膳供應商「活力午餐」掀食物安全問題，下周一（20日）及周二（21日）暫停午飯供應，料全港逾200間中小學、涉及10萬名師生受影響。教育局表示，已提示學校若最終未能作出適切臨時安排，學校可安排半天面授課堂，以及在另一個半天安排網上學習，但學校應保持校舍開放，以照顧乏人照顧而須留校的學生。



▼2月17日 直擊大家樂「活力午餐」元朗厰房▼



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學校須保持校舍開放

早前有學生進食「活力午餐」提供的午膳後出現不適，該公司宣布下周一及周二暫停午飯供應，以檢視所有產製工序及深層清潔消毒廠房。

教育局表示，知悉受影響學校正按其校本情況制定校本應急措施，包括尋找替代安排等，當局已提示學校若最終未能作出適切臨時安排，學校可安排半天面授課堂，以及在另一個半天安排網上學習。

教育局提醒，學校應保持校舍開放，以照顧乏人照料而須留校的學生；同時，學校須與家長及各持份者充分溝通，以及適切回應家長的查詢。教育局表示，會繼續留意事件發展，並會為學校提供適切意見，如接獲投訴，教育局會按既定機制跟進。

教育局又提及，發出的通告包括「學校膳食安排」及「學校膳食安排指引」目的是就學校選擇午膳供應商提出明確的建議，當中包括午膳供應商須持有有效的牌照和遵守持牌條件，以及學校除了考慮飯盒的價格外，應注意所提供的午餐的衞生和營養等。

當局提醒學校，若作出臨時特別安排，在可行及合適的情況下，亦應盡量參考指引的相關部分的建議。