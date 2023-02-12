中大60周年校慶｜段崇智：60歲象徵新開始　中大將融入國家大局

香港中文大學今年創校60周年，校方就此展開了近百項慶祝活動，主題為「甲子連心，任重志遠」，啟動禮今日（12日）晚上舉行，開展長達一年半的校慶活動。



中大校長段崇智在啟動禮上提到，中大創校時已背負結合古今、連結中西，成為國際性的大學的理想。他又指，60歲是特別的歲數，象徵新開始，而國家正步入現代化發展，中大將融入國家大局，為國家作出貢獻，也將致力加強國民教育，加強學生國民身份認同。



啟動禮在百萬大道舉行，在主禮嘉賓致辭前，司儀提到中大重全人發展，現時更重國民身份認同，有奏唱國歌的環節。政務司司長陳國基、教育局局長蔡若蓮、創新科技及工業局局長孫東、前中大校長金耀基、中大（深圳） 校長徐揚生均有出席主禮。連同大學校董及主管人員、學生、校友、教職員、業界、立法會議員等，逾1,000人參與盛典。

200部無人機在天空砌出「CUHK」、峰火台、四條柱等

啟動禮的重頭戲無人機表演則安排在最後環節進行，200部無人機在空中砌出不同字樣及圖案，包「CUHK」、「CU60」字樣、中大校巴、四條柱、峰火台、百萬大道上的萬字文、水塔、未圓湖的獅子亭等圖案。

啟動禮的重頭戲無人機表演則安排在最後環節進行，多部無人機在空中砌出不同字樣及圖案，包「CUHK」、「CU60」字樣、中大校巴、四條柱、峰火台、百萬大道上的萬字文、水塔、未圓湖的獅子亭等圖案。

燈光匯演緊接其後，將圖書館化作幕牆，透過投射說中大故事。

段崇智：中大將加強國民教育 加強學生國民身份認同

有別於其他嘉賓的致辭，中大校長段崇智分別以廣東話、英語及普通話致辭。他提到60年前創校先賢設校為弘揚中國文化，並引述1963年11月7日首任校長李卓敏曾表示，中大背負中西文化使命，確立大學結合古今、連結中西，成為國際性的大學的理想，他形容這個理想是「高瞻遠矚」。

段崇智又指，校慶是回望過去、展望未來的時機。他提到中大校訓是源自論言「博文約禮」，引領校方要提供優質教育，培訓良好公民。他手示，60歲是很特別的歲數，象徵新開始，國家正步入現代化發展，中大將融入國家大局，為國家作出貢獻，特別是推動國家文化及培養人才，近來兩地通關也方便人員往來；他也期待香港與深圳兩地校園未來的往來，中大也將致力加強國民教育，加強學生國民身份認同。

中大校董會主席查逸超致辭時則提到，60年來中大的教育模式獨樹一幟，書院制與正規教育相輔相乘，亦設通識教育，做到全人發展。他續指，香港科研發展將提供很多機智，中大將確保人才培育與科研，並與中外加強相關合作。

陳國基：中大培育更多人才推動科研發展

政務司司長陳國基致辭則提到，中大已成為研究形大學，有很多研究及科研設施，相信中大是重要的人才搖籃。他指在科研方面，教資會資助的研究院課程名額會增至7,200個，收生容量也將增加。當局也推出100億元產學研計劃，以鼓勵產業發展。2006年起中大已在大灣區設教研基地，中大深圳分校更設雙主修學位，相信將培育更多人才推動科研發展。