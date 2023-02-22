財政預算案｜政策懶人包：消費券、退稅、煙稅、印花稅、創科人才

【財政預算案2023】財政司司長陳茂波今日（22日）公布2023/24年度財政預算案，當中有多項重點政策，包括派發5000元電子消費券；綜援、長生津派多「半個月糧」；薪俸稅寬減6000元；加煙稅三成；向馬會收每年額外24億元足球博彩稅；動用2.5億元舉辦大型盛事。



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【不斷更新】財政預算案多項重點政策：



5000元電子消費券

向每名合資格的18歲或以上永久性居民或新來港人士，分兩期發放總額為5,000元旦電子消費券。原已登記合資格人士，在4月先獲3,000元，餘額2,000元在年中發放；新登記人士在年中分兩期發放。透過不同入境計劃在港居住及升學的合資格人士，發放2,500元。

退稅上限6000元

寬減薪捧稅，上限6,000元；寬減差餉，上限1,000元。

額外發放半個月綜援、高齡津貼、長者生活津貼等。

交通津貼延長至2023年10月。

住宅電費補貼1,000元。

土地房屋 樓市辣招

調低印花稅階梯，樓市辣招維持不變。

2023/24年度賣地計劃、鐵路項目、私人發展和重建項目，潛在可供應逾20,000個單位。3幅商業地預計可提供約20萬平方米商業樓面面積；3幅工業地預計可提供約17萬平方米工業樓面面積。

未來5年提供可興建不少於72,000個私營房屋單位土地。

公營房屋：已覓得足夠土地興建約36萬個單位

私營房屋：估計由今年起計的5年內，每年平均落成量超過19,000個，未來3至4年一手私人住宅單位潛在供應量約為10.5萬個單位

煙稅加三成

每支香煙煙草稅調高6毫，加幅三成。

預留2億元，開展氫燃料電池雙層巴士及重型車輛試驗；預留3.5億元資助港內線渡輪營辦商建造及試驗電動渡輪和充電設施；為的士業界提供百分百擔保貸款，鼓勵更換純電動的士。

增撥6,200萬元，為更多公私營場所收集廚餘。

向中醫藥發展基金注資5億元。

2.5億元舉辦大型盛事 啟動市民為對象的「開心香港」

動用2.5億元繼續舉辦大型盛事，包括首次舉辦流行文化節。

啟動市民為對象的「開心香港 Happy Hong Kong」活動，在全港多區舉辦大型美食市集，夏季籌辦以為港為舞台的大型海陸嘉年華。

支援企業

寬減利得稅，上限6,000元；寬減非住宅差餉，每季上限1,000元。

中小企融資擔保計劃，申請期至2024年3月。

3,000萬元鼓勵旅行社業界科技升級轉型。

銀色及綠色債券 港交所檢討GEM版

計劃發行500億元銀色債券、150億元綠色債券。

探討香港「轉數快」與泰國「PromptPay」在兩地付款。

港交所檢討GEM版，2023年第一季實施先進科技公司上市制度。

數碼轉型 投資者入境計劃不包括買樓

發展數字經濟，預留5億元推行數碼轉型支援先導計劃，預留2億元提升「智方便」平台。

發放5,000萬元加速推動web3生態圈。

吸引外地企業遷冊香港，推出「資本投資者入境計劃」，但不包括物業投資。

創新科技

航空、航運

貿易、知識產權及文化

人力資源

青年發展、 關愛共融

恆常化多項支援長者及照顧者計劃。

研究為「城市運動」提供合適場地，推出「職業專才教育中學先導計劃」，並恆常推出應用教育文憑課程；預留1億元加強支持婦女發展。

支援特殊需要學前兒童，增撥1.7億元經常開支以恆常化「第一層支援服務」。

提高僱主為65歲或以上僱員所作自願性強積金供款的稅務扣減，由100%增至200%；豁免合資格分間單位每個獨立水錶的按金及費用。

▼陳茂波歷年財政預算案封面顏色▼



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▼財政預算案．市民關注再派消費券及如何促進旅遊業▼



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▼2022年8月7日 消費券2022第二階段首輪發放市面情況▼



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▼2022年8月7日 消費券2022第二階段首輪發放市面情況▼



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▼財政預算案．政府推動吸納人才▼



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▼財政預算案．續支援基層▼



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▼財政預算案．2021年6月28日中醫醫院啟動儀式▼



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▼財政預算案．煙民關注會否加煙稅▼



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▼財政預算案．提高博彩稅與否成焦點▼



▼財政預算案．車牌牌費及電動車資助▼



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▼財政預算案．民青局首個大灣區青年交流團2月7日出發▼



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▼回歸後歷年《財政預算案》盈餘及赤字▼

