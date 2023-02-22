財政預算案．前瞻｜財赤千億政府減派糖　料派消費券　金額大縮水

【財政預算案2023/電子消費券/派糖/陳茂波/減稅扣稅/差餉寛減/免稅額】財政司司長陳茂波今日(22日)公布新一份財政預算案，不少市民期望政府再派消費券，料有較大機會保留，不過面對逾千億元財赤，金額一定不會去年為求刺激疫下消費市道而大派一萬元，勢大幅縮水一半或以上。至於不少中產人士希望的聘請外傭免稅額，據了解今年「落空」。



▼陳茂波歷年財政預算案封面顏色▼



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財赤或創十年內次高

陳茂波去年12月中已指出，今次編製預算案的背景比去年艱難，受地緣政治、供應鏈受干擾、高通脹、環球主要央行大力收緊貨幣政策、利率急升，以及疫情持續打擊的影響，2022年經濟預計會出現3.2%的負增長，本財政年度赤字將達一千多億元水平。

羅兵咸永道1月時預料港府在2022/23財政年度將錄得1,090億元的財政赤宇，為近十年內第二高的財政赤字；期內整體財政收人為6,810億元，支出為7,900億元。

▼財政預算案．市民關注再派消費券及如何促進旅遊業▼



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過去兩年共派1.5萬元電子消費券

陳茂波過去兩年都派電子消費券，分別5,000元及1萬元。但面對千億財赤，賣地收入不似預期，陳茂波近月對再派發消費券顯得保守。

政黨普遍要求再5000元至1萬元消費券

不過綜觀各大立法會政黨，除了新民黨表明不支持再派發消費券，其他有議席的政黨均促再派，金額由普遍要求5,000元至1萬元，黨中民建聯要求派至少5,000元；而無議席的民主黨更要求多達1.5萬元。以全港740萬人口計算，派發總金額由約400億元至1,000億元。

至於跨黨派要求引入聘請外傭扣額稅額以紓緩中產壓力，並倡議扣稅額至少為5.5萬元，據了解，這項未有納入本份財政預算案。

▼2022年8月7日 消費券2022第二階段首輪發放市面情況▼



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▼2022年8月7日 消費券2022第二階段首輪發放市面情況▼



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加煙草稅、提高博彩稅與否成今日焦點

另一影響民生的是加煙草稅，今年再成焦點。政府提出在2025年將吸煙率降至7.8%，吸煙與健康委員會指出，煙稅在過去十年沒有大幅調整，促政府將煙稅由現時每包香煙售價約59元增加至100元，並按年再增加。

同樣是今次焦點的博彩稅，新民黨要求提高，將足球比賽投注稅率由50%提升至80%；賽馬投注稅率由72.5%至75%提升到75%至80%，陳茂波是否接受今日揭盅。

▼財政預算案．煙民關注會否加煙稅▼



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▼財政預算案．提高博彩稅與否成焦點▼



另外，因為中醫醫院預計2025年落成，報道指政府將向「中醫藥發展基金」撥款5億元，以提升中醫行業能力及臨床培訓和研究。另有報道指，陳茂波將落實推動綠色科技金融發展。

▼財政預算案．2021年6月28日中醫醫院啟動儀式▼



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▼回歸後歷年《財政預算案》盈餘及赤字▼

