財政預算案｜派糖懶人包　$5000元消費券、交通補貼延長一文看清

【財政預算案2023/電子消費券/派糖/陳茂波/減稅扣稅/差餉寛減/免稅額】財政司司長陳茂波今日(22日)公布新一份財政預算案。陳茂波公布，今年將會繼續派發消費券，不過金額就減少一半只有5000元，最快4月可取上期3000元，餘額今年年中發放。



政府亦將「公共交通費用補貼計劃」延長至今年10月底，為市民每月超出200元的實際公共交通開支提供三分之一的補貼，以每月500元為上限。



▼陳茂波歷年財政預算案封面顏色▼



+ 9

派5000元消費券

●政府將會向每名合資格的18歲或以上永久性居民及新來港人士分兩期發放總額5000元電子消費券。政府會先通過去年計劃的登記資料，在今年4月發放首3000元消費券給合資格人士，餘額會與新符合資格人士一起在今年年中發放，透過不同入境計劃在港居住及來港升學的合資格人士，會獲發上述總額一半，即合共2500元的消費券。

▼財政預算案．市民關注再派消費券及如何促進旅遊業▼



+ 8

寬減上限6000元薪俸稅和個人入息課稅

●寬減2022/23課稅年度百分之百的薪俸稅和個人入息課稅，上限為6000元，全港190萬名納稅人受惠。有關扣減會2022／23課稅年度的最終應繳稅款反映。政府收入將減少85億元

寬減2023/24首兩季差餉

●寬減2023／24年度首兩季的差餉，住宅物業以每戶每季1000元為上限，估計涉及303萬個住宅物業，政府收入將減少52億元

向綜援人士發放多半個月金額

●向領取社會保障金額的合資格人士，發放金額相當於半個月的綜合社會保障援助（綜援）標準金額、高齡津貼、長者生活津貼或傷殘津貼，額外開支約27.21億元。在職家庭津貼亦會作相若安排，額外開支約1.16億元

▼2022年8月7日 消費券2022第二階段首輪發放市面情況▼



+ 8

「公共交通費用補貼計劃」延長至今年10月

●將「公共交通費用補貼計劃」下的臨時特別措施延長6個月至今年10月底，為市民每月超出200元的實際公共交通開支提供三分之一的補貼，以每月500元為上限，涉及額外開支約10.8億萬元，估計每月惠及約350萬名市民

代2024年DSE考生交考試費

●為參加2024年香港中學文憑考試的學校考生代繳考試費，開支1.51億元

向住戶提供1000元電費補貼

●為每個合資格電力住宅用戶戶口提供1000元的電費補貼，涉及約29億元。現行向此等戶口提供每月50元的電費紓緩金計劃，將延長至2025年年底，涉及約35億元。約290萬個住宅用戶將可受惠

增加子女免稅額至13萬元

●建議由2023／24課稅年度起，增加子女基本免稅額及子女出生課稅年度的額外免稅額，由現時的12萬元增至13萬元，估計將惠及32.4萬名納稅人，每年稅收減少6.1億元

▼2022年8月7日 消費券2022第二階段首輪發放市面情況▼



+ 16

寬減100%利得稅上限6000元

●寬減2022／23課稅年度百分之百的利得稅，上限為6000元，全港13.4萬家企業受惠。有關扣減會在2022／23課稅年度的最終應繳稅款反映。政府收入將減少7.2億元

寬減兩季非住宅物業差餉

●寬減2023／24年度首兩季的非住宅物業差餉，以每戶每季1000元為上限。估計涉及43萬個非住宅物業。政府收入將減少7.4億元

寬減政府處所租戶50%租金

●由2023年7月起，寬減現時適用於政府處所合資格租戶、地政總署轄下合資格短期租約及豁免書的50%租金和費用，為期6個月至今年年底。政府收入將減少約10億元

▼財政預算案．政府推動吸納人才▼



+ 6

延長「中小企融資擔保計劃」至明年3月

●「中小企融資擔保計劃」下各項擔保產品的申請期限由今年6月底延長至明年3月底，給予中小企業更多調節空間

客運營辦商及旅行社百分百擔保

●向合資格客運營辦商和持牌旅行代理商提供百分百貸款擔保，預計一共會涉及約27億元的貸款擔保額，並有望於今年4月內推出

●原本在今年3月底完結的「旅行社鼓勵計劃」延長3個月。此外，向「旅行社資訊科技發展配對基金計劃」注資3000萬元，鼓勵業界利用科技升級轉型

▼財政預算案．續支援基層▼



+ 6

發放500億元銀色債券

●計劃在下年度發行不少於500億元銀色債券及150億元綠色零售債券，為市民提供回報穩定的投資選項

撥1億元予投資推廣署吸引家族辦公室

●未來三年向投資推廣署提供1億元，吸引更多家族辦公室來港。財經事務及庫務局已成立督導小組，重點項目包括於3月底舉辦「裕澤香江」高峯論壇，以及為相關財富管理人員提供專門培訓

撥60億元資助院校科研

●去年《財政預算案》預留了100億元，推動香港在生命健康科技的發展，政府會撥出60億元用作資助大學及科研機構設立主題研究院，促進橫跨院校、機構和學科的合作，將於2023／24年度邀請有意設立生命健康科研學院的院校和機構提交建議書

預留30億元推動人工智能、量子科技

●預留30億元推動人工智能、量子科技等前沿科技領域的基礎研究，特別是發揮香港作為國際科研合作平台的獨特優勢，引進來自內地及世界各地的創科領軍人才、科研團隊和企業，促進跨領域的科研合作。

科技園增4億元助科技初創企業

●為加強對初創企業的投資，科技園公司的「科技企業投資基金」將增資4億元，幫助更多具潛質的科技初創企業

科技園「企業加速計劃」額外投放1.1億元

●科技園公司將整合現有的「企業加速計劃」並額外投放1.1億元，聯同合作伙伴推出「共同企業加速計劃」，以培育高潛力的科技初創企業成為區域或全球企業

為數碼港預留2.6億元推出智慧生活初創培育計劃

●為數碼港預留2.65億元，以推出一項針對智慧生活初創企業的培育計劃。計劃的最高資助額為50萬元，並會為初創企業提供針對性的專業支援及輔導。預期接下來5年，每年有約90間合資格初創企業受惠

▼財政預算案．2021年6月28日中醫醫院啟動儀式▼



+ 8

機管局減免機場費用

●為支持航空交通的復蘇，機管局將會推出一系列措施，包括減免機場費用、為復辦或新開辦航線提供誘因

研扣減購置飛機開支稅項

●政府研究容許就購置飛機的開支扣稅，以及擴闊租約種類和租賃活動涵蓋的範圍，將於今年第四季向立法會提交有關條例草案

預留2000萬元推動高端航運服務業策略研究

●預留2000萬元，加快推動高端航運服務業的策略研究，以及加強業界在國際及大灣區的交流。每年一度的旗艦活動「香港海運周」規模也會擴大

向貿發局增撥共5.5億元協助港企把握「一帶一路」

●政府會向貿發局增撥合共5.5億元，協助香港企業把握「一帶一路」倡議和粵港澳大灣區建設的機遇，以及開拓新興市場，並加強環球推廣

注資「BUD專項基金」5億元助中小企

●向「發展品牌、升級轉型及拓展內銷市場的專項基金」（「BUD專項基金」）再注資5億元，同時推出「BUD專項基金」—申請易，以加快審批申請，讓更多中小企利用資助發展業務。另外，香港生產力促進局一直主動協助中小企申請政府資助，廣受業界歡迎。我建議撥款1億元，在未來5年加強相關服務。

▼財政預算案．煙民關注會否加煙稅▼



+ 3

增撥3億元資助中學推動創科

●增撥3億元，在未來三個學年，繼續向每所公帑資助中學，提供最多100萬元的資助，以舉辦與資訊科技相關的課外活動

撥1億元建造業提供在職培訓津貼

●為就讀建造業相關的兼讀制學位課程的學員，提供在職培訓津貼，預計需撥款約1億元。政府亦會預留700萬元，與香港建造學院合作，推出為期兩年的「先聘請後培訓」資助計劃，為選擇就讀建造業安全主任課程的學員，提供在職培訓津貼。

預留2億元試驗氫燃料電池雙層巴士

●在新能源運輸基金下預留2億元，與專營巴士公司及其他持份者合作，在今年有序地開展氫燃料電池雙層巴士及重型車輛的試驗，全面測試它們在本地環境下運作的可行性。政府亦已預留3.5億元，資助四間港內航線的渡輪營辦商建造及試驗電動渡輪和相關充電設施，以測試在港內應用電動渡輪的技術及商業可行性，預計試驗於2024年開展

為的士業百分百擔保轉純電動的士

●政府會為的士業界提供百分百擔保的貸款計劃，以鼓勵的士車主將現有的士替換為純電動的士。預計有關建議涉及的貸款總擔保額約為64億元

▼財政預算案．提高博彩稅與否成焦點▼



醫療衞生預算逾千億 注資5億推動中醫藥

●2023／24年度醫療衞生預算達1044億元，佔政府經常開支約19%；計劃向中醫藥發展基金注資5億元

預留1億元支持婦女發展

●預留1億元加強支持婦女發展及相關工作，包括協助婦女在就業市場轉型

低收入照顧者生活津貼恆常化及「加碼」

●由今年10月起，把兩項低收入照顧者生活津貼恆常化，並增加每月津貼金額，涉及的開支每年約4.3億元

提高僱主為65歲以上員工供MPF扣稅額

●建議提高僱主為其65歲或以上僱員所作自願性強積金供款的稅務扣減，由現時該等開支的100%增至200%

▼財政預算案．車牌牌費及電動車資助▼



+ 2

▼財政預算案．民青局首個大灣區青年交流團2月7日出發▼



+ 8

▼回歸後歷年《財政預算案》盈餘及赤字▼

