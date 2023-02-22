初選案｜區諾軒指無人公開反對用否決預算案權　認有些較關注攬炒

民主派「35+」初選案，16被告否認串謀顛覆國家政權審訊續審，認罪的區諾軒今（22日）繼續在西九龍法院（暫代高等法院）作供。區指，參加新界西參選的提名表格中，都附有聲明，並有：「會運用《基本法》權力，否決財政預算案」的字眼，其他選區則用：「積極運用《基本法》權力」，區指當時未有人公開反對運用此權力，他未敢斷言所有人均同意，但認為當時有些人是關心「攬炒」和否決預算案等議題。



法官李運騰發現，提名表格上有條文：「我會擁護《基本法》和保證效忠香港特別行政區。」區說表格是民主動力設計的。



區諾軒作供時稱，他不敢斷言所有人都同意否決預算案條文，只稱當時無人公開反對。(資料圖片)

只有新界西文件用「會運用」字眼

區諾軒作供時提到，戴耀廷在初選組織者的WhatsApp群組內，發佈多個檔案，他曾開啟，該些文件都是協調機制的內容。區說，涉及新界西的檔案，是使用：「會運用《基本法》權力，否決財政預算案」，而另外四個地區，則用：「積極運用《基本法》權力，否決財政預算案」。區進一步解釋，新西和九東的地區的參選人向民主動力交提名表格時，都會附上地區聲明。

有些參選人對攬炒較關注

區補充，他認為有些初選參選人視「攬炒」和否決預算案，是他們關心的議題。被問及何謂「攬炒」，區稱以其理解，當時有一定程度的參選人講此概念，認為透過否決財政預算案，最後促使特首落台，有「攬炒」意思。

無人公開反對否決預算案權力

區又指，以他所知，至2020年6月中，沒有參選人公開反對可運用否決預算案的權力。法官陳慶偉問，當時是否所有參選人均同意運用預算案的權力，區回應：「唔敢咁武斷，只能話無人公開反對」。

被問到「35+」的目的是迫使政府接受其訴求，區諾軒承認部份人士確有這想法。（資料圖片）

部份民主派想迫政府接受其訴求

區稱他於同年7月15日退出初選的工作。法官李運騰問他，「35+」其中一個目的，是要迫使政府接受民主派的訴求，最壞情況是特首落台，區指部份民主派是有如此想法。

參選者已達成協議

控方其後展示，區指稱屬初選組織者的WhatsApp群組，其中一個由戴耀廷於2020年6月3日發出的訊息，提及將於同月9日召開記者會，並有邀請傳媒採訪的初稿，當中指5地區直選和區議會(二)已「達成了協議」。法官陳慶偉問，是否指當時各參選者已達成協議。區指此屬「公允說法」。

文件附有擁護基本法的條文

控方又展示一份新界西的提名表格，並附有協調文件，名為《35+立會過半計劃，民主派新西協調會議機制協議》。區指該協調文件和其他區的文件大致相同，除了部份項目，如新西寫上「會運用《基本法》權力，否決財政預算案」。提名表格中，有一條款為：「我確認支持和認同由戴耀廷及區諾軒主導之協議會議共識，包括民主派35+公民投票計劃及其目標」。法官李運騰指出，表格另一條款為：「我特此聲明，我會擁護《基本法》和保證效忠香港特別行政區」，區庭上指此表格是由民主動力設計，希望所有參選人都奉行此類神。

16名不認罪被告。(詳看下圖)

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16名被告：吳政亨(44歲)、鄭達鴻(34歲)、楊雪盈(36歲)、彭卓棋(28歲)、何啟明(34歲)、劉偉聰(55歲)、黃碧雲(63歲)、施德來(40歲)、何桂藍(32歲)、陳志全(50歲)、鄒家成(25歲)、林卓廷(45歲)、梁國雄(66歲)、柯耀林(51歲)、李予信(29歲)、余慧明(35歲)。控罪指各被告於2020年7月1日至2021年1月7日期間，串謀他人旨在顛覆國家政權。

31名表示認罪的被告。(詳看下圖)

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31名認罪被告：戴耀廷、區諾軒、趙家賢、鍾錦麟、袁嘉蔚、梁晃維、徐子見、岑子杰、毛孟靜、馮達浚、劉澤鋒、黃之鋒、譚文豪、李嘉達、譚得志、胡志偉、朱凱廸、張可森、黃子悅、尹兆堅、郭家麒、吳敏兒、譚凱邦、劉頴匡、楊岳橋、范國威、呂智恆、岑敖暉、王百羽、林景楠、伍健偉。

13名准保釋的被告，其中10人不認罪。(詳看下圖)

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案件編號：HCCC 69/2022