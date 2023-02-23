拔萃男書院被指爆圍毆事件　校方：數名中一生肢體衝突　已罰4人

傳統名校拔萃男書院發生懷疑校園毆鬥事件，有指該校四名中一學生涉於本月10日「圍毆」一名同級男生，包括有人懷疑於體育課期間不停用籃球掟向一名同學。有關描述後來被放上網討論，拔萃男書院今日（23日）回覆《香港01》澄清網上留言對事件的描述不準確，並確認有數名中一學生發生「肢體衝突」，校方得悉事件後已即時處理及處分四名違紀學生，另有一同學由家長安排到醫院驗傷，休息後已回校上課。



拔萃男書院。（資料圖片）

有聲稱知情者指，事件於本月10日早上11時體育課期間發生，涉及4名學生疑不停將籃球掟向一名同學，該學生倒地後更有人用腳踢向他，事件在4分鐘後才由老師調停，而受傷學生事後在校內揚言要自殺，家長翌日（11日）帶兒子到醫院驗傷，發現前額及後腦都有傷，但沒有報警。

拔萃男書院。（資料圖片）

男拔稱2.10發生一宗校園紀律事件 得悉後第一時間處理

後來有人將事件放上網討論，拔萃男書院今日回應指，留意到社交媒體的留言，有關本月10日在該校發生的一宗校園紀律事件。校方澄清，該留言對事件的描述並不準確，並指事件涉及數名中一同學發生肢體衝突，校方在得悉事件後第一時間處理，與相關同學的家長聯絡，並即時處分四名違紀學生。

一名同學由家長安排到醫院驗傷 男拔：對欺凌暴力零容忍

拔萃男書院又指，另一名同學的家長安排兒子到醫院驗傷，該同學休息後已回校上課，老師為他提供了適切的輔導和協助。該校重申，一直秉持對欺凌、暴力零容忍的態度，對所有同類事件必定嚴肅跟進，並定期在校內舉辦反欺凌活動。

拔萃男書院回覆時未有指明網上描述不準確所指的包括什麼，亦未有就是否有報警及向教育局呈報作回應，《香港01》正向教育局查詢。