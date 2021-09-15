國安法｜7宗校園欺凌投訴成立　楊潤雄：社會動亂後欺凌事件較多

近月有名校懷疑發生校園欺凌事件，教育局局長楊潤雄今日（15日）出席立法會口頭質詢時表示，2019年至今接獲41宗涉及校園欺凌投訴個案，包括言語攻擊、網絡欺凌、身體或行為暴力，當中37宗完成調查，7宗成立或部分成立，局方已對涉事教師及學生採取紀律行動，亦對涉及專業失德的教師發出勸喻或警告信。

楊潤雄指，各個案成因不盡相同，受多方面個人及環境因素影響，涉個人性格、社交技巧，對欺凌意識及容忍程度，而涉事學校須全面評估及審視每宗個案情況，制定支援及預防校園欺凌措施，並須向當局提交報告。



教育局局長楊潤雄出席立法會口頭質詢時表示，2019年至今，當局接獲涉及校園欺凌投訴個案41宗。（資料圖片)

反修例事件至今收41宗投訴 涉言語、身體、網絡欺凌

楊潤雄表示，2019年至今接獲41宗涉及校園欺凌投訴個案，包括言語攻擊、網絡欺凌、身體或行為暴力，當中37宗完成調查，7宗成立或部分成立，局方已對涉事教師及學生採取紀律行動，亦對涉及專業失德的教師發出勸喻或警告信。

校方上報個案增5成 楊潤雄：國安法實施校園回復平靜

楊潤雄又表示，教育局每年會做學校問卷調查，由校方上報欺凌個案，在2018/19學年前，每年平均約200宗，2019/20學年則上升至300多宗，主因是「社會動亂事件」影響校園，政治滲入校園，發生較多不同立場欺凌事件，但國安法實施後，校園回復平靜，當局會做好價值觀教育，減少校園欺凌事件。

葛珮帆斥教師欺凌學生僅收警告信：家長唔敢舉報驚算帳

民建聯葛珮帆批評，有教師參與欺凌學生，僅只獲發勸喻或警告信，又指涉事家長求助無門，不敢向學校舉報，擔心被秋後算帳。

楊潤雄強調，教育局對校園欺凌零容忍，除發出指引及學校手冊，亦設有適當制度處理、防止及預防校園欺凌。他指，目前採取校本管理，由學校跟進校內發生事件，而校方首要工作是即時制止欺凌，了解涉事學生行為理由並作出訓輔。若情況嚴重，涉及刑事，學校則要尋求其他幫助及報警。他又指，如家長對學校處理不滿意，可直接找教育局求助。