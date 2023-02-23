懲教署去年日均還柙數創十年新高　署長：更生計劃自願參與無洗腦

本港2019年爆發反修例示威，最後多人被捕。懲教署今日（23日）公布，去年平均每日還押人數高達2666人，按年增加15%創十年新高。截至去年底，涉及反修例及《國安法》案件的在囚人士有522人，署方推出「沿途有『理』」計劃，從國民教育、重整價值觀及重修家庭關係三方面，為在囚人士「逐步擺脫激進思想及暴力行為」。懲教署署長黃國興強調，計劃屬於自願性參與，並沒有任何「洗腦」元素，成功幫助在囚人士糾正錯誤價值觀。



懲教署署長黃國興（左四）今日（23日）率領管理層，召開年結記者會。（孔繁栩攝）

懲教署去年新收納13,246人次，較前年15,311人次減少13%，平均在囚人口7,613人，平均收容率維持67%；院所去年每日平均還柙2,666人，較前年2,316人增加15%，署方正計劃原址局部重建荔枝角收押所，以增加140個收容額，預計今年年中向立法會申請撥款。

去年涉反修例還柙及服刑有829人次

去年涉及反修例事件而被收納懲教院所人士達829人次，當中22人次涉違《國安法》，較前年985人次減少16%，其中服刑及還柙人士分別456人次及373人次，未滿21歲有158人佔兩成；截至去年底，涉及反修例及《國安法》在囚人士有522人。

去年涉及反修例事件而被收納懲教院所人士達829人次，當中22人次涉違《國安法》。（資料圖片）

署長黃國興：在囚人士係自願參與更生計劃

懲教署在2021年10月推出「沿途有『理』」計劃，署方指出，計劃為「思想激進及涉暴力行為的違法者，提供特殊更生，以逐步擺脫激進思想及暴力行為」，當中提供「認識中國歷史及加強國民教育」、「心理及價值觀重整」及「生涯規劃及家庭關係重修」。

懲教署認為計劃成效理想，參與活動的在囚人士強化了守法意識，改善情緒及對過往違法行為深感懊悔，已獲釋更生人士沒有再被定罪紀錄。截至去年12月底，共有524名涉及反修例定罪人士參與計劃，佔仍然在囚人士大概73%。

就外界質疑計劃涉及「洗腦」教育，懲教署署長黃國興表示，「在囚人士係自願參與，反應正面，並沒有洗腦，計劃成功幫助在囚人士糾正錯誤價值觀，給予往上流機會。」

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目前空缺740人佔編制11%

壁屋懲教所去年12月推出「在囚人士電子學習平台」，系統備有中學課程、文憑試、國民教育、中國歷史等5,000份教材，在囚人士可利用VR技術認識中國，例如置身長城了解背後歷史；而「青少年研習所」就設有沉澱閣，為在囚人士提供心理輔導。

院所亦向在囚人士提供職場訓練，例如在烘焙工場受訓4至6個月，可獲得資力架構及職訓局認證，日後可以進修及「搵工」；署方去年10月推出「『招』『職』創未來」計劃，安排9間企業進行招聘，已有10名在囚人士獲聘，有兩人可以到大灣區工作。

人手編制方面，懲教署目前有740人員空缺，佔編制11%，預計今年招約80名懲教主任，及按情況全年招聘二級懲教助理，並繼續推行退休後服務合約。