懲教署開放日慶祝易名40年　3000市民參加　賞中式步操與戰術示範

為慶祝香港特別行政區成立25周年及「監獄署」易名「懲教署」40周年，約3000名市民參加懲教署今日（10日）在香港懲教學院舉行大匯演暨開放日。開放日中，懲教署儀仗隊及步操樂隊表演無口令中式步操及歌曲演奏，當中排出「25」、「40」等隊列樣式，懲教署區域應變隊亦進行戰術示範。



保安局局長鄧炳強致辭時表示，懲教署堅守香港刑事司法體系最後防線，使香港繼續成為世界上最安全城市之一，希望開放日能加深市民對懲教署認識，亦希望引領市民特別是青少年透過展覽及匯演更了解國家發展，強化國民身分認同。



保安局局長鄧炳強12月10日在懲教署「家‧國‧懲」大匯演暨開放日開幕儀式致辭。（懲教署圖片）

「監獄署」易名為「懲教署」40周年

懲教署指，開放日以「家‧國‧懲」為主題，有展覽、專業演示及攤位遊戲，演示環節包括警衛犬隊及區域應變隊進行戰術示範，而懲教署儀仗隊及步操樂隊則表演無口令中式步操以及歌曲演奏，並排出「25」、「40」等隊列樣式，慶祝香港特區成立25周年及「監獄署」易名為「懲教署」40周年。

懲教學院開放「心戰室」等科技訓練設施 懲教博物館副館今開幕

開放日現場亦設有「智慧監獄」專區、「懲教四十載演變」專區、「一日懲教員」體驗活動和國家安全遊戲攤位等，以互動形式向市民介紹懲教署的工作。

懲教署12月10日於香港懲教學院舉行大匯演暨開放日，儀仗隊表演無口令中式步操。（懲教署圖片）

香港懲教學院今日亦開放多項嶄新的科技訓練設施，如「心戰室」、「虛擬實境訓練設施」及「人工智能中式步操學習站」等，讓市民認識學院「智慧訓練」的發展，毗鄰的香港懲教博物館，其副館亦於今日正式開幕。

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鄧炳強：懲教人員默默地堅守香港刑事司法體系最後防線

鄧炳強在活動致辭表示過去數年香港面對不少挑戰，懲教署是一支訓練有素及專業的紀律部隊，懲教人員多年來默默地堅守香港刑事司法體系的最後防線，使香港繼續成為世界上最安全的城市之一，又讚揚懲教署支持各類防疫抗疫工作，擔起守護香港家園重任。