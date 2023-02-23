牙醫涉訛稱為老翁拔牙索資助1600元　官稱或因記錄錯誤裁上訴得直

牙醫聲稱為一名老翁拔掉4顆牙後，向關愛基金申請並獲1600元資助，惟後來發現該牙醫並未有為老翁拔走該些牙齒，牙醫因而被控欺詐罪，經審訊被裁定罪成，並被判入獄4星期。牙醫不服裁決，早前向高等法院提出上訴，高院法官金貝利今(23日)下判辭，認為無疑老翁的牙齒記錄有誤，然而在記錄過程中有誤至記錄不全，但認為未能證明這必定存在欺詐，故裁定牙醫上訴得直。



上訴人譚俊彥，被指於2016年向關愛基金長者牙科服務資助項目辦公室，訛稱曾替病人梁偉（審訊時已去世）拔掉4顆牙齒，從而騙取1600元資助，但他從來沒有提供該服務。譚認為，原審裁判官錯誤認定他申報時是有意圖詐騙，定罪並非穩妥，刑罰亦明顯過重。

控方認為譚是有欺詐意圖

判辭透露，原審時的控方專家認為，梁被拔走的4顆牙齒，並非由譚拔除的，但他同意，清除殘餘物等亦可被視為拔牙的一部份。該專家又認為，梁的牙齒記錄是並不齊全，且是遠低於標準。控方認為譚是意圖欺詐以取得津貼。

辯方專家指記錄錯誤或因手民之誤

辯方則指，該些記錄是在不同時間完成，梁在譚的診所共接受了5次治療，其中3次譚都不獲津貼。控辯雙方均接受在實際運作中，病人的牙齒記錄是有可能出錯，但無表面證據證明這是出於欺詐。辯方專家證亦提到，未能找到相關紀錄可能是因手民之誤，如撈亂牙齒位置。而且診所工作繁忙，紀錄出錯機會達3至4成。

表格只需埴寫療程內容

法官認為，梁案發時先後5次求醫，申報表格部份內容正確，反映表格或許只填寫了起初訂下的預設治療方式，而非其後的實質療程，這不代表譚必然意圖詐騙。再者，關愛基金計劃其實只是預設受惠長者接受2次簡單療程，因此表格只需寫下療程內容。

法官認為譚當時未必知表格內容虛假

法官提到，關愛基金資助只佔譚總收入的一成，他曾遞交65項同類申報，只有一次被發現有問題，其他相關紀錄亦顯示，當時診所紀錄有誤，難以作出推論譚簽署申報表格時必然知悉內容虛假，並意圖詐騙關愛基金。基於梁的確有牙齒需要假牙，法官傾向相信當中記錄出錯，她亦不認為譚會為區區1600元，而為梁訂購價格遠超資助金額的假牙，並在計劃以外提供3次無償診治服務，最後裁定譚上訴得直。

案件編號：HCMA262/2021