騙徒扮社署社工　稱助申請裝修津貼　呃退休女保安$36萬積蓄

青衣一名六旬退休女保安，6月先後接獲聲稱銀行投資經理及社署職員男子電話，以其公屋住所殘舊為由，訛稱協助她申請社署裝修津貼，惟因資產超出限額，建議存入社署保險箱，誘騙退休婦交出約36萬元積蓄。騙徒得手後一度失去聯絡，退休婦在家人陪下報案。及至昨日（2日），騙徒疑「食髓知味」致電退休婦，上門「家訪」時被埋伏警員拘捕。退休婦接受《香港01》訪問，斥騙徒「拎左啲錢不道德」，自己畢生積蓄付諸流水。

青衣長安邨一名六旬婦遭騙徒詐取約36萬元。（余睿菁攝）

騙徒扮投資經理及社署職員來電 退休女保安損失36萬元

被捕男子28歲姓楊，涉嫌以欺騙手段取得財產及假冒公職人員，正被扣留調查；受害人63歲姓黃，與女兒同住長安邨安湄樓，事件中損失約36萬元。《香港01》接觸到慘遭詐騙的黃婦，得悉她退休前從事保安，用了10多年儲蓄30多萬元，現時户口只剩下1000多元，斥騙徒「拎左啲錢不道德」。黃婦畢生積蓄付諸流水，她坦言事後被女兒責罵，只希望警方能協助她找回所有失款。

事發6月26日，黃婦接獲聲稱「銀行投資經理」男子電話，大談投資經，了解她其資產情況，相談甚歡時對方突扯開話題，指其住所老舊殘破，社署設有裝修津貼供申請，更主動協助她聯絡「社署職員」。

稱助申請裝修津貼 誘交36萬元存「社署保險箱」

隨後一名聲稱社署社工男子致電黃婦，訛稱可協助她申請裝修津貼，惟她資產超出限額，建議她將積蓄先放在社署的保險箱。騙徒其後曾到黃婦住所視察屋內環境，並出示「職員證」，黃婆婆不虞有詐，於7月8日提取約36萬元現金，在銀行門口交給「社署社工」。

黃婦等候「審批」近一個月，「社署社工」失去聯絡，她遂告知家人，家人懷疑她受騙，於8月6日陪同報案。及至8月底，「社署社工」將共約5000元分兩次存入黃婦戶口，聲稱裝修津貼獲批，令她放下戒心，認為「佢唔係社工點解畀5000蚊我？」家人得悉後，數度着她小心受騙。

時至昨日（9月2日），黃婦接獲食髓知味的騙徒來電，對方疑企圖進一步詐取其積蓄，黃婦即時通知警方，並在警方指示下，相約騙徒在住所會面。騙徒現身之際，被埋伏單位內的警員制服。