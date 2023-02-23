居屋2022｜開售三個月新盤全沽清　料數十伙租置單位周五同售罄

【居屋2022/白居二/驥華苑/冠山苑/安秀苑/啟欣苑/裕雅苑/愉德苑/昭明苑】今期居屋以市價五一折推售7個新盤，包括北角驥華苑、啟德啟欣苑、馬頭角冠山苑、觀塘安秀苑、將軍澳昭明苑、沙田愉德苑及東涌裕雅苑。開售約三個月後，今日（23日）8,926個新盤單位已全數售罄，只餘下數十個租置屋邨貨尾單位可供選購，很大機會在周五（24日）亦售罄。



2022年11月15日，居屋2022計劃首天揀樓



+ 15

房委會表示，今日獲邀的1,900名綠表一人申請者中，只有299人到場揀樓，有89個單位獲選購，當中有62個為僅餘的觀塘安達臣道安秀苑的單位，在安秀苑全數單位沽出後，所有新盤的單位已被搶購一空。

今日成交的其餘27個單位則為租置屋邨貨尾單位，經歷66個揀樓日後，現時只餘下數十個單位可供選擇，房委會明日（24日）再邀請1,900位綠表單身人士揀樓，換言之，餘下的單位將有機會在明日賣出，意味着「居屋2022」即將告一段落。

▼即睇今期新居屋▼



+ 5

房委會表示，由11月15日首個揀樓日起計，至今共有9,459個單位成交，當中綠表佔3,944個，餘下的5,515伙則由白表申請者購入。

翻查資料，房委會在上周三（15日）才開始首日一人申請者揀樓，當時仍有約900個新盤單位可供選購，單身人士揀樓約一周後，已將有關單位掃光。

2月15日，居屋2022計劃單身人士首天揀樓

