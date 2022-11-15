居屋2022｜首天揀樓北角驥華苑樓王已揀走　買家：加息不影響供樓

【居屋/白居二/驥華苑/冠山苑/安秀苑/啟欣苑/裕雅苑/愉德苑/昭明苑】今期居屋以市價五一折推售7個新盤，包括北角驥華苑、啟德啟欣苑、馬頭角冠山苑、觀塘安秀苑、將軍澳昭明苑、沙田愉德苑及東涌裕雅苑，合共提供8,926個單位。

新居屋今日（13日）首日踏入揀樓程序，一眾準買家陸續到場揀樓，其中今期居屋最受矚目的北角驥華苑、售逾530萬元的「樓王」單位，已在開售約20分鐘被迅速揀走。



11月15日，居屋2022計劃首天揀樓



+ 15

今期居屋「樓王」位於北角驥華苑，單位位於32樓7室，單位售價為5,309,500元，呎價1.16萬元，創2014年復售居屋後的呎價新高。不過，在首日揀樓約20分鐘後，「樓王」已被迅速揀走。

驊華苑屬單幢式只有248伙。不過約一小時後，驥華苑多個高層單位已被揀走，已火速售出9伙，僅剩239伙可售。此外，啟德啟欣苑B座亦有數個高層單位已被揀走。

特意選女兒幸運數字

白表準買家葉女士抽了2至3次居屋，今次終於成功抽中，日後會由女兒負責供樓，「 好興奮⋯抽到緊係開心，瞓唔著。」她又指，「28」是女兒的幸運數字，今日更選中「心水號碼」，揀購了28樓17室，「景觀好靚，望到公園同河。」

一擊即中抽中啟德居屋 不捨天水圍環境

另有綠表買家「一擊即中」，只抽申請一次便成功，今日揀選了啟德啟欣苑約400呎單位，他稱現時居於天水圍，抽中居屋反而有點不捨，由於女兒喜歡市區，故只好選啟德，「天水圍空氣唔差，又係河邊，係出入遠啲啫⋯肯定有啲唔捨得。」

邊揀樓邊與丈夫直播

綠表郭小姐同樣選購了啟德啟欣苑。她坦言，本來心儀北角驥華苑「樓王」單位，惟揀樓次序較後，故只好選擇啟欣苑。她續指，過去曾多次抽居屋，但仍不成功，終於今次成功中獎，故今早揀樓時心情非常緊張，形容揀樓時心臟一直怦怦跳，很擔心單位被選走，幸好最後都買到心頭好，「好開心，一路揀樓時都同老公直播緊。」

此外，本港近期受美國加息影響，港銀亦跟隨，將增加業主供樓開支。郭小姐認為，相信供樓金額不會增加太多，經衡量後仍打算繼續置業。

白表買家陳女士現居於青衣，今日亦揀選了啟德啟欣苑，她指過去已抽了4至5次居屋，「啟欣苑方便，環境好，空氣好⋯好開心！」她又指，由於單位只打算自住，故即使樓市跌亦不介意，亦相信加息不會加重供樓負擔。

買入啟欣苑兩房單位：真係當中咗六合彩

黃太成功購入啟德啟欣苑的兩房單位，笑言如中六合彩。（夏家朗攝）

白表黃太今次亦首次抽居屋，結果成功購入啟德啟欣苑的兩房單位，更笑言：「真係當中咗六合彩，阿女叫我唔洗買六合彩住。」她又指，自己從未想過會抽中，直至親友告知才知「中獎」。黃太現時正在葵芳租樓，形容今期居屋價格相宜，「以居屋嚟講，51折已經好好，已經慳返幾百萬。」

▼即睇今期新居屋▼

