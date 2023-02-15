居屋2022｜白表單身人士首次便抽中居屋　慈父陪兒子揀屋兼付首期

【居屋/白居二/驥華苑/冠山苑/安秀苑/啟欣苑/裕雅苑/愉德苑/昭明苑】居屋2022今日（15日）首日踏入揀樓程序，有單身人士首次抽居屋便一擊即中，亦有慈父特意陪兒子來揀樓並幫忙繳付首期，見證兒子成為業主。



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今早，一眾居屋買家陸續到達樂富的香港房屋委員會客務中心，揀選合心意的單位，其中有單身人士，亦有父母陪同子女。不少人排長龍等候揀購，亦有一群買家站在銷售小組顯示屏查看最新可供選購單位資訊﹐或到居屋模型前研究討論揀選什麼單位。所有獲安排進入選樓室的申請者以先選先得方式購買單位。

抱著「試下」心態 白表單人一抽即中

透過白表申請居屋的單身人士李小姐，從事文職，希望擁有自己的物業，故抱住「試下」的心態，第一次抽居屋便抽中。她最終選購了安秀苑B座某低層單位，座向西南，對出為馬路，約290呎，價值180多萬元。李小姐原先一家五口住在沙田某居屋單位，該單位也是第一次抽中，其母親表示很幸運，「單人白表係好難得嘛」，亦表示會幫女兒付首期，而日後供款則由李小姐負擔。

慈父供首期喜見兒子成業主

袁先生今日特意陪同兒子來揀居屋，最終揀購觀塘安秀苑A 座中層單位。兒子因為返工地區在尖沙咀，故希望搬出市區，方便上班。袁先生指一人白表申請可選的單位所剩不多，「算滿意啦已經，因為細單位佢係屬於比較大啲」，該單位實用面積為292呎，售價約190萬元。他會替兒子繳付首期，即約1成費用，而兒子則負擔日後供款，「佢自己負啲責任，自己搵錢供啦。」

多次未抽中終守得雲開

透過綠表申請的單身人士蔡先生原本抽了三、四次亦沒抽中居屋，是次抽中則花費約190萬元選購觀塘安秀苑A座高層面向海的單位，面積約290呎，「其實不夠（用），但而家冇得揀，已經係最大啦。」他現時居住天水圍一間約四、五百呎公屋單位，因為家中兄弟姊妹陸續因結婚而搬離家，父親亦於去年過世，故變成自己孤身一人，要搬到居屋自住。

蔡先生原本抽了三四次亦沒抽中居屋，是次抽中則花費約190萬揀購觀塘安秀苑A座高層面向海的單位。（夏家朗攝）

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