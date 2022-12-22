居屋2022｜開售一個月　樓王驥華苑已售罄　安秀苑僅賣出一成單位

【居屋/白居二/驥華苑/冠山苑/安秀苑/啟欣苑/裕雅苑/愉德苑/昭明苑】今期居屋以市價五一折推售7個新盤，包括北角驥華苑、啟德啟欣苑、馬頭角冠山苑、觀塘安秀苑、將軍澳昭明苑、沙田愉德苑及東涌裕雅苑，合共提供8,926個單位，並在11月15日開始揀樓，相隔逾一個月後，被受觸目的北角驥華苑，全數248個單位今日（22日）售罄。



11月15日，居屋2022計劃首天揀樓



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房委會表示，今日獲邀揀樓的174個家庭申請者中，有155個家庭選購單位，包括將最後一個北角驥華苑的單位搶走，而位於沙田石門的愉德苑同樣搶手，現時只餘下約37伙可供選購，其次則是土瓜灣冠山苑，仍有約190個單位。

不過，位於安達臣的安秀苑銷情則稍欠理想，在28個揀樓日後，累計僅197伙被揀走，佔整個屋苑單位約一成，現時仍有1,709伙可供選購。

重售單位方面，沙田彩禾苑、沙田綠怡雅苑、將軍澳翠嶺峰亦已售罄，現時只餘粉嶺山麗苑、屯門翠鳴臺仍有少量單位可供選購；在今期一併推售的535個租置屋邨貨尾單位中，已有168個單位被揀走，佔整體31%，現時只餘下367個伙可供選購。

房委會表示，由11月15日首個揀樓日起計，至今共有4,080個單位成交，當中綠表1,659個及白表2,421個。

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公屋聯會總幹事招國偉表示，今期居屋銷售速度不俗，平均每日有約150個單位被選購，而北角驥華苑是罕有的港島盤，故銷情最熱烈亦是意料之內，惟現時大單位陸續被揀走，估計往後銷情或會轉趨緩慢，但其他屋苑的開放式單位亦陸續有人選購，故不憂慮會滯銷。