賀建奎來港無效｜議員批政策漏洞不該發生　賀工作經驗或不符要求

曾因「基因編輯嬰兒」捲入道德風波，並被判「非法行醫」罪成判囚3年的南方科技大學原副教授賀建奎，原獲香港「高端人才通行證計劃」批出申請來港，但入境事務處昨深夜指懷疑有人以虛假陳述取得簽證，宣告其簽證無效並會刑事調查。



中大工程學院副院長、立法會議員黃錦輝認為事件不應該發生，顯示「高才通」計劃有漏洞，認為要求申請者提交「良民證」可作初步把關，又指不明白賀建奎以何類「高才」申請，因他去年才3年刑滿出獄，過去5年難有3年工作經驗，應不符資格。



▼賀建奎2018年公布基因編輯雙胞胎嬰兒▼



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黃錦輝認為，賀建奎事件不應發生，認為計劃有所漏洞，又指一般移民，申請者亦需要提交「良民證」，反映計劃有不足之處，但政府即日已改善申報程序，反應較快。他認為，「良民證」可初步排查一些有刑事案底的申請者，當局可要求申請者提交。

至於大學方面，黃錦輝稱以中大為例，一般學校不會請有案底人士，據其所知亦無相關先例：「醫術幾叻都好，但係不誠實醫生……如果曾經犯錯亦拎唔到醫生牌。」他亦指目前已批出7,800多宗申請，現時逐一排查較為困難，但認為當局應「揸緊啲」。

黃又說，目前有3類人士符合「高才通」申請資格，原以為賀建奎屬於B類、即畢業於世界百強大學，且5年間有3年工作經驗，惟他稱留意到賀4月才出獄，之前坐了3年監，未能滿足相關工作要求：「據整個歷程，出嚟一年都唔夠，邊能5年有3年經驗？」

另一立法會議員黃俊碩稱，入境處及政府現時要求補填犯罪紀錄等屬於亡羊補牢，冀透過今次事件，從善如流吸收經驗，優化整個機制。他稱之前批出的簽證，如發現有虛報，應繼續跟進，也應該增加抽查機制。

對於網上有指有內地市民申請「高才通」到港產子，黃俊碩稱若人才到港發展並生兒育女，是無任歡迎的；但若其申請「高才通」目的只為到港產子，則違背政策原意，認同目前機制下屬無可避免，只能一步步改善。