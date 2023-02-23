賀建奎DQ未解疑問｜誰要問責？審批資格誰制定？　五大疑團欠交代

曾捲入「基因編輯嬰兒」風波並在內地遭判刑的學者賀建奎，近日獲香港「高端人才通行證計劃」批出申請來港，事件曝光後引起爭議，入境處其後稱懷疑有人以「虛假陳述」取得簽證，宣告其簽證無效並稱會刑事調查。消息人士透露，懷疑有人在申請前曾經入獄3年，但報稱符合過去五年有三年工作經驗的要求。



不過，今次政府「漏招」亦反映多個權責問題，包括政府內部是否無人知道賀建奎的背景及涉及的爭議？申請由哪個部門批出？審批期間是否涉及任何「遺漏」？申請資格所指的「嚴重犯罪」是如何定義？「高才通」資格究竟由哪個部門制定？上述各個問題至今未有答案，但政府各部門已統一口徑，發言人只表示，「由於案件已進入調查，我們不評論個別個案細節。 」



▼賀建奎2018年公布基因編輯雙胞胎嬰兒▼



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賀建奎捲入「基因編輯嬰兒」道德風波，2019年底在內地涉「非法行醫」被判入獄3年，並於去年4月出獄，其後北京成立實驗室。他日前在社交平台展示一張由香港入境處向其發出有關「高才通」的信件，並發貼文指已取得「高才通」簽證，香港傳媒報道，他在北京交代事件，稱申請到獲批只相隔一星期。

事件曝光後引起廣泛討論，最為關注是，曾有刑事案底人士，為何仍會獲「高才通」批准來港？賀建奎符合計劃中哪種資格獲批入境？勞福局曾承認，過去未曾要求申請者提交是否有犯罪紀錄，故事發後已要求補回。有政府消息人士事後解畫，稱賀建奎以「B類」、即「世界百強大學畢業且過去5年內有3年工作經驗」作申請類別，但懷疑有人申請前曾經入獄3年，仍報稱符合工作經驗的要求，涉嫌作出虛假陳述，故撤銷簽證。

賀建奎來港事件雖暫時告一段落，但仍留有五大疑點未曾交代。其中，負責擬定該計劃的勞福局，局長孫玉菡會見傳媒時，多次重申「最後把關是入境處」；入境處則在同日深夜回應，指懷疑有人以虛假陳述取得簽證，宣告其簽證無效並會刑事調查。

入境處周二深夜不指名公布取消賀建奎「高端人才通行證計劃」簽證。（微博＠賀建奎Jiankui）

《香港01》整合以下五大疑點：

疑點一、賀建奎事件曾震驚全球，政府審批申請時完全不知情？無考慮申請人背景？



賀建奎於2018年11月到香港出席一個學術峰會期間，分享其研究結果，指與研究團隊透過基因編輯技術，修改CCR5基因，令兩名先天抵抗愛滋病毒的嬰兒誕生，引起全世界關注並質疑道德標準何在，其名字出現在全球媒體的報道，並在一年後與深圳鋃鐺入獄。不過，香港政府在審批他的申請時，是否完全不知道對方身份，有無做過背景調查？假如知道其身份，為何仍批出申請？

疑點二、「高才通」申請及審核是由哪個政府部門批出？



孫玉菡多次重申「最後把關是入境處處長」，勞福局卻是擬定計劃的政策局，令人質懷「高才通」的申請及審核，最終是由哪個政府部門「終審」？審批過程是如何？勞福局是否與入境處就每個申請都有商討？

疑點三、審批過程當中是否涉及「遺漏」？



賀建奎指申請到獲批只須約一周時間，政府在推行計劃以來，約八星期內已批出近8,000宗申請，即每星期可審批1,000宗申，這個速度會否令批核時存在「遺漏」？相關部門有無審核機制？

疑點四、申請資格所指的「嚴重犯罪」是如何定義？



據入境處網頁，申請者除要合符計劃資格外，亦須符合「沒有保安理由拒絶申請」、「申請人亦沒有任何已知的嚴重犯罪記錄」等要求。不過，「嚴重犯罪」定義是什麼？賀建奎過往刑事紀錄是否屬「嚴重犯罪」？

疑點五、哪個部門制定符合「高才通」資格？



「高才通」計劃下有三類人士何獲批來港，究竟定義由哪個部門或政策局制訂？有沒有機制審核申請者是否符合？審批出現疑問時，由哪個部門或首長作出最終決定？

勞工及福利局局長孫玉菡2月21日承認現時申請高才通不需要填報刑事紀錄。（江麗盈攝）

記者曾就上述五大疑團向勞福局及入境處查詢。不過，相關部門最終統一回覆，「勞工及福利局局長已於二月二十一日就入境事務處（入境處）審批「高才通計劃」申請會見及回應傳媒提問，並於同日晚上透過Facebook專頁指出「高才通計劃」將調整申請流程。政府發言人其後已詳盡回應傳媒查詢。正如入境處今日回覆閣下查詢，由於案件已進入調查，我們不評論個別個案細節。 」

賀建奎最終被「DQ」未能來港，但事件亦反映政府內部就「高才通」計劃審批的盲點，倘政府始終未肯回應疑問，公眾亦難以得知如事情真相，亦無從提出問責，倘若政府施政堅持「公開、透明」的準則，當下亦應回應市民最關注的問題，否則大家只會繼續追問，「到底發生過甚麼事？」